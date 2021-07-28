上電：董事長鄭建華嚴重違紀受查

上電表示，已妥善安排相關工作，上述事項不會對經營造成重大影響，將密切關注事態進展，及時履行信息披露義務。上海電氣本月初因涉嫌信息披露違法違規，遭中證監根據《證券法》有關規定立案調查。

上電5月底披露，集團持股40%的子公司上電通訊之主要客戶延遲付款，導致出現重大逾期應收帳款，對集團構成重大風險，預料錄得83億元（人民幣．下同）的壞帳。

其中4宗追收款項訴訟合共約44.63億元，拖欠企業包括南京長江、北京首都創業、富申實業及哈爾濱工業，均為市政府旗下獨資國企。有關事件導致集團進行核查工作，並且啟動問責調查。而中證監亦因此對集團立案調查。

子公司應收帳款普遍逾期

上電表示，自今年4月底起，陸續發現子公司的應收帳款普遍逾期。截至5月底，有關子公司應收帳款高達86.72億元，帳面存貨餘額為22.3億元，在商業銀行的借款餘額12.52億元，集團向該子公司提供股東貸款77.66億元，均存在重大損失風險。