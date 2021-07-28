上電：董事長鄭建華嚴重違紀受查

【明報專訊】上海電氣（2727）昨晚發公告表示，據中共上海市紀律檢查委員會、上海市監察委員會網站消息，集團董事長兼首席執行官、法定代表人鄭建華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共上海市紀律檢查委員會和上海市監察委員會的紀律審查和監察調查。集團昨日收報1.7元，跌3.96%。
上電表示，已妥善安排相關工作，上述事項不會對經營造成重大影響，將密切關注事態進展，及時履行信息披露義務。上海電氣本月初因涉嫌信息披露違法違規，遭中證監根據《證券法》有關規定立案調查。
上電5月底披露，集團持股40%的子公司上電通訊之主要客戶延遲付款，導致出現重大逾期應收帳款，對集團構成重大風險，預料錄得83億元（人民幣．下同）的壞帳。
其中4宗追收款項訴訟合共約44.63億元，拖欠企業包括南京長江、北京首都創業、富申實業及哈爾濱工業，均為市政府旗下獨資國企。有關事件導致集團進行核查工作，並且啟動問責調查。而中證監亦因此對集團立案調查。
子公司應收帳款普遍逾期
上電表示，自今年4月底起，陸續發現子公司的應收帳款普遍逾期。截至5月底，有關子公司應收帳款高達86.72億元，帳面存貨餘額為22.3億元，在商業銀行的借款餘額12.52億元，集團向該子公司提供股東貸款77.66億元，均存在重大損失風險。