經濟

羅兵咸：港娛樂媒體業去年收入跌11%

【明報專訊】羅兵咸永道最新報告表示，香港娛樂及媒體行業去年收入從88.1億美元（約687.18億港元）按年下跌11.1%至78.3億美元（約610.74億港元）。惟隨着疫情影響減退，預計今年收入將會回升至84億美元，按年升近8%。該行更預期，未來5年香港娛樂及媒體行業預計將以4.38%複合年增長，至2025年達100億美元規模。

羅兵咸中國內地及香港媒體行業主管合伙人邱麗婷稱，疫情推動消費者邁向數碼平台，帶動OTT影片、電子遊戲及互聯網廣告等數碼平台今年收入反彈；現場音樂表演、電影和戶外廣告的影響則較嚴重。不過，隨着社交距離限制放寬，預計今年香港電影收入將按年增長64%，至2024年就可以回復至疫情前水平。

指OTT市場飽和

訂閱增長空間有限

報告顯示，香港OTT影片收入在2021年達3.05億美元，複合年增長率10.32%，預計2025年複合年增長率9.12%。惟羅兵咸香港管理諮詢服務主管合伙人利一鳴認為，香港OTT市場已經飽和，訂閱增長空間有限，平台或需推出優質的影片、提升畫面清晰度及小眾內容將成為OTT影片新收入來源。

電盈（0008）旗下ViuTV兩大男子組合MIRROR和ERROR近期成廣告界新寵兒，活躍於各類宣傳，身影隨處可見。

不過，邱麗婷認為只是個別例子，解釋每家公司的廣告支出及預算受營業額影響，然而目前香港消費市場仍然疲弱，相較過往有新品發布即有鋪天蓋地的廣告，現時整體廣告行業尚未完全復蘇。

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