多家銀行：銀債認購人數金額破紀錄

本周一晚，另一家大行匯豐已表示，截至當日累計的銀債認購金額及宗數均已超越去年的紀錄，創下歷史新高。

中銀料總認購金額達600億

恒生銀行（0011）昨日亦稱，昨日該行客戶的累計認購人數及金額，均已打破歷年紀錄，截至昨日的累計認購人數，較去年總認購人數上升超過五成。

信銀國際表示，接獲之總銀債認購金額比上一批銀債同期增長接近1倍，申請人數更比同期增長接近1.5倍。東亞銀行（0023）表示，截至昨日該行累計收到的認購宗數和金額已超出歷來紀錄，其中認購宗數較上一批大幅增長超過八成。

政府早前宣布推出第6批銀債，發行額增至240億元，可視乎市場情况將發行額酌情提高至最多300億元，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘，保證息率較以往高。認購期至本周五（30日）下午2時結束，債券將於8月10日發行。