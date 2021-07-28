經濟

多家銀行：銀債認購人數金額破紀錄

【明報專訊】銀色債券的認購期踏入最後一周，多家銀行均表示認購反應超越去年紀錄。中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌昨日表示，目前經該行認購銀色債券的認購人數及金額已突破該行歷史紀錄。他估計今年市場整體認購人數及金額將突破以往紀錄，最終認購人數或會增至20萬人，總認購金額亦有機會達到600億元。

本周一晚，另一家大行匯豐已表示，截至當日累計的銀債認購金額及宗數均已超越去年的紀錄，創下歷史新高。

中銀料總認購金額達600億

恒生銀行（0011）昨日亦稱，昨日該行客戶的累計認購人數及金額，均已打破歷年紀錄，截至昨日的累計認購人數，較去年總認購人數上升超過五成。

信銀國際表示，接獲之總銀債認購金額比上一批銀債同期增長接近1倍，申請人數更比同期增長接近1.5倍。東亞銀行（0023）表示，截至昨日該行累計收到的認購宗數和金額已超出歷來紀錄，其中認購宗數較上一批大幅增長超過八成。

政府早前宣布推出第6批銀債，發行額增至240億元，可視乎市場情况將發行額酌情提高至最多300億元，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3.5厘，保證息率較以往高。認購期至本周五（30日）下午2時結束，債券將於8月10日發行。

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