基金公會：冀放寬強積金投資範圍

倡放寬中國國債10%上限

宏利投資管理高級執行總監及亞洲定息產品高級組合經理陳珮珊昨日在同一場合表示，過去5年中國國債年化收益率為3.5厘，加上由人民幣匯率上升，以港元計算年化回報可至4厘，在香港現時的低息環境是吸引的投資，而內地投資評級有A+級，認為或毋須設定10%的上限，有助業界投資決策更靈活。

除了投資中國國債有10%上限的規定，強積金目前亦不能投資非投資級別債券，目前內地政策性銀行在岸債券沒有國際評級，因此強積金債券基金不能投資。富達國際固定收益基金經理劉鴻基表示，自去年起債息下跌，定息債回報不高，若有彈性增加及與美債債息相關度較低的債券，有助平穩收益。內地債市流動性持續改善，有足夠流動性提供不錯回報的債券。

富達：違約事件令內地機構更重基本面

積金局昨晚回覆表示，當局一直與強積金業界保持溝通，就基金公會等各持份者提出的意見及建議，局方會仔細研究。

近期多家有內地官方背景企業，或大型民企出現債務問題，劉鴻基認為情况已在預期以內，亞洲高收益債券以房地產債為主，過去不時出現違約，只是近期違約的企業較知名。他認為，近期違約事件後，可改變內地投資機構更注重基本面，對市場發展有好處。