李錦記第三代傳人李文達逝世 享年91歲

打入福布斯香港富豪榜第六位

早年更發展「無限極」直銷帝國，主營中草藥保健品，並涉足創業投資及房地產。在港持有的著名物業包括上環無限極廣場。

李文達與父親、家族第二代掌舵人李兆南，購入第二代其他成員手上股份，令李錦記股權歸一。

李文達自1972年起出任主席，帶領集團產品走出國際、業務走向多元化，以及延續百年歷史，並傳承至現時的第五代。在他任內，李錦記產品銷售遍及逾100個國家，產業鏈由賴以起家的醬料，再以「無限極」品牌延伸至健康產品直銷、地產投資、中藥材種植銷售、創業投資等，旗下物業更遍及中、英、港。李文達膝下四子一女現時各掌醬料集團、健康產品集團、家族辦公室及家族基金。第五代成員亦在近年加入家族辦公室。更有傳言指，「無限極」直銷帝國每年營收高達200億元人民幣。

李錦記官網昨日發訃告提及，李文達一生高瞻遠矚、創新求變，成功帶領集團從香港走向世界，集團將以他為典範，永遠創業、永不封頂。

特首發稿哀悼 讚成就卓越

特首林鄭月娥昨日發稿指，對李文達逝世表示深切哀悼，並形容他將承傳的祖業發展為一家家喻戶曉的中式醬料王國，產品銷售至全球，成就卓越。

資料顯示，李錦記家族亦不時涉足產本地物業，例如在2010年7月以43.475億元向麥格理購入上環維德廣場全幢物業，及後改名為現今的無限極廣場。至2016年李錦記家族共斥15.8億元購入中環商廈「軟庫中心」，以及砵甸乍街4號物業，兩物業同作翻新後出租，其中「軟庫中心」現易名為「中環李錦記」。