經濟

穆迪降新東方評級 展望變負面

【明報專訊】穆迪投資者服務公布，將新東方（9901）的發行人及優先無擔保債券評級，由原先的Baa1調低至Baa3，亦將展望評級由穩定轉為負面。該行指出，最新的監管轉變落實後，顯著令新東方的業務轉弱，並且明顯令營運模式、業務營運、商業擴張及集資能力惡化。

指內地監管風險增

該行助理副總裁及分析員Shawn Xiong指出，今次將展望評級調整為負面，反映在未來12至18個月，新東方儘管具備流動性，並淨持現金，但擔心新東方的表現會有顯著惡化的風險。該行不諱言，新東方過去逾30年已建立營運紀錄，擁有良好品牌認知度，甚至分散到內地不同城市營運，然而該行認為，隨着受到業務轉弱、內地的監管風險增加，將影響新東方的發行人評級。新東方的大部分收入及除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）均來自K12相關的校外輔導服務。該行預期，新東方的經調整債務相對EBITDA之債務槓桿，在截至今年5月結年度介乎2至2.2倍；現金結餘尚有15.7億美元、定期存款約11.5億美元，及短期流動投資約33.6億美元，亦沒有債務於未來24個月到期，流動性保持優秀。新東方股價連跌三日，昨單日再跌8.63%，較前日跌幅收窄，收報14.62元，創上市以來新低。

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