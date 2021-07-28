穆迪降新東方評級 展望變負面

指內地監管風險增

該行助理副總裁及分析員Shawn Xiong指出，今次將展望評級調整為負面，反映在未來12至18個月，新東方儘管具備流動性，並淨持現金，但擔心新東方的表現會有顯著惡化的風險。該行不諱言，新東方過去逾30年已建立營運紀錄，擁有良好品牌認知度，甚至分散到內地不同城市營運，然而該行認為，隨着受到業務轉弱、內地的監管風險增加，將影響新東方的發行人評級。新東方的大部分收入及除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）均來自K12相關的校外輔導服務。該行預期，新東方的經調整債務相對EBITDA之債務槓桿，在截至今年5月結年度介乎2至2.2倍；現金結餘尚有15.7億美元、定期存款約11.5億美元，及短期流動投資約33.6億美元，亦沒有債務於未來24個月到期，流動性保持優秀。新東方股價連跌三日，昨單日再跌8.63%，較前日跌幅收窄，收報14.62元，創上市以來新低。