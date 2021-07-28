經濟

恒大突煞停派特別息 股價再挫13％ 標普再降評級兩級至B-

【明報專訊】中國恒大（3333）事先張揚的特別息計劃終告「撻Q」收場，集團昨日公布，經討論並綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案，加上前晚標普將恒大已屆「垃圾債」的信貸評級再連降兩級，消息進一步觸發市場對恒大系的信心危機，恒大系多隻股份再挫逾一成，其中恒大由年初至今已跌逾六成，重回2017年初「內房大時代」前水平，市值跌至770億元。

明報記者 方楚茵

恒大昨全日跌13.41%，收報5.81元，曾低見5.54元，至於曾被傳將被作特別分紅的恒大汽車（0708）則先升後急挫，一度倒插近18%，收跌16.03%，報10.58元，市值接近跌破千億元關口。

或需加快銷售出售項目 以改善債務

是次中國恒大取消派發特別息，有投資者認為「不派才是好事」，因恒大本身債務已岌岌可危，再作分派只會令公司現金流問題更嚴重。有分析員則表示，今次取消派息令投資者失望，且令恒大信用更「打折扣」。傳聞恒大將恒大汽車作特別息分派，雖屬「財技」，但市場確憧憬可加快改善恒大自身財務狀况，惟計劃取消下，相信恒大需加快銷售及出售項目等，以改善債務。

標普:有序減債執行能力成疑

標普則於7月26日晚上將恒大的信用評級由「B+」連降兩級至「B-」，展望負面。標普表示，對恒大有序減債計劃的執行能力感懷疑。據指，恒大對標普下調評級深表遺憾和不理解。

另內地評級機構中誠信國際亦發表報告，維持恒大地產主體信用等級為AAA，維持包括「15 恒大 03」、「19 恒大 01」等九項債項信用等級為AAA，將上述主體及相關債項信用等級撤出信用評級觀察名單，但將評級展望調整為負面。該行稱，將關注恒大再融資環境變化、降負債戰略的實施進度與效果，並及時評估公司信用狀况。

中誠信：下半年政策持續偏緊

內房接連遭受政策及行業負面消息夾擊，中誠信亦將中國房地產行業展望由穩定降至負面，主因近兩年內房市場續處較嚴格監管環境中，去年下半年推出的「三道紅線」，2021年初的銀行金融機構對房地產貸款集中度管理及「集中供地」等制度出台後，令行業面臨政策變化更頻繁，預料下半年行業政策持續偏緊趨勢不會改變。

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