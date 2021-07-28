經濟

業績期殺到 多家公司扭虧為盈冲喜

【明報專訊】多個板塊股份陸續發盈喜，其中受新冠病毒疫情影響，導致旗下餐廳曾暫停營業的九毛九 ( 9922）昨日收市後發盈喜，指截至今年6月底，預料中期純利錄1.8億元人民幣，去年同期則虧損8590萬元，成功扭虧為盈。

九毛九半年料賺1.8億人幣

集團稱，由於旗下太二餐廳門店持續擴張，由去年同期161間餐廳增至截至今年6月底的286間餐廳；加上集團期內總餐廳營運天數與2020年同期相比增加所致。集團昨收報25.45元跌10.4%。

在內地經營吉野家等快餐品牌的合興（0047）昨晚亦表示，上半年將錄得不多於1000萬元人民幣純利，按年扭虧。

九置中期純利不少於25億

本港零售業亦有好消息，九龍倉置業（1997）昨日收市後發盈喜指出，由於集團投資物業未變現重估虧損大幅減少，預料中期純利不少於25億元，去年同期虧損44.54億元。集團昨日收報44.4元，跌0.56%。

物管股持續發盈喜，包括世茂服務（0873）於收市後發公告稱，由於集團物業管理合約建築面積及在管建築面積增加，以及社區、非業主等增值服務收入上升帶動；預計中期純利將按年錄得不少於1.2倍增長。集團昨收跌7.86%至16.42元。第一服務（2107）亦預料上半年未經審核溢利增加至少55%；主要受在管建築面積因物業管理項目增加而提升，促使物業管理服務收益增加。

四環遠大醫藥純利飈逾五成

醫藥股方面，四環醫藥（0460）料今年上半年收益和利潤，分別按年增逾80%及逾3倍；由於集團非心腦血管藥物銷售持續增長，並於上半年集團新推醫美產品，因而獲得新收益來源。

遠大醫藥（0512）預計，中期純利可較去年同期增長不少於五成，而去年上半年純利為7.18億元，主要由於集團創新高壁壘及高毛利產品銷售，帶動整體銷售收入較去年同期增長不少於四成。

相關字詞﹕遠大醫藥 四環醫藥 第一服務 世茂服務 九龍倉置業 九毛九 盈喜股

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