外匯基金半年賺1027億 按年增近10倍

余偉文：維持高流動性應對波動

金管局總裁余偉文表示，展望下半年，投資環境仍存在頗多變數，隨着環球主要經濟體的疫情逐漸受控，市場預期美聯儲或會考慮開始逐漸縮減買債。與此同時，市場亦關注通脹上升是否暫時性，一旦通脹壓力升溫，觸發債息急升，將會造成金融市場波動。金管局繼續保持靈活性、作出適當的防禦部署，並維持高流動性，以應付可能出現的金融動盪。

上半年投資收入中，香港股票投資收益125億元，去年同期虧損196億元；其他股票投資收益464億元，去年同期蝕154億元；債券投資收益13億元，按年跌98.3%；非港元資產外匯估值上調28億元，去年同期估值下調244億元。至於其他投資收益，尚未有第二季數據，第一季為397億元，去年上半年則虧損57億元。

今年第二季單季表現（見表）方面，除了未公布的其他投資外，外匯基金於外國股票的收益是各項目中最多，達276億元。季內債券收益由首季蝕160億元，轉賺173億元。港股收益49億元，按年少44%。第二季整體賺514億元，與首季相若。

金管局表示，今年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.7厘，上半年相關費用分別為180億元（未包括2021年度應支付予未來基金的款項）及79億元。

今年6月底外匯基金的總資產為45,666億元，較去年底增674億元，而其累計盈餘為8346億元。