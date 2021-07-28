麥格理劈三大互醫股目標價 籲防監管風險

麥格理報告認為，對於監管規則，應從對公司收入評估其影響，投資者應關注企業是否有辦法增加及後盈利，以符合市場目前對它們的預期。雖然近期股價下跌，但目前科技股仍未跌至估值的歷史下限範圍。

麥格理將阿里健康目標價由26.8元降至15.4元，京東健康目標價由124元降至109元，平安好醫生的目標價由123元降至82.1元，評級皆維持「跑贏大市」。該行調整3家公司收入增長和利潤率上升的預期，反映同業競爭和對新業務的投資。對於阿里健康和京東健康，該行在下行風險中提及需注意與反壟斷相關的監管風險，對平安好醫生則在下行風險中提及注意網上醫療的監管風險。

工信部傳商玻璃價升 相關股挫

此外，市傳工信部發出通知文件，擬於周五（30日）召開會議，應對平板玻璃價格按年有較大升幅，影響供應鏈穩定。玻璃股應聲急跌，中國玻璃（3300）下跌24.25%，信義玻璃（0868）下跌19.42%，福萊特玻璃（6865）跌11.79%。