麥格理劈三大互醫股目標價 籲防監管風險

【明報專訊】內地從嚴監管由科技股延至教育股，市場擔心所投資的行業成為下個目標，避開高危行業。麥格理昨日因應預期收入下跌，將京東健康（6618）、阿里健康（0241）和平安好醫生（1833）3隻互聯網醫療股的目標價下調，當中在下行風險提及，需面對監管的風險。京東健康昨日急跌22.09%，阿里健康跌18.52%，平安好醫生跌4.99%。
麥格理報告認為，對於監管規則，應從對公司收入評估其影響，投資者應關注企業是否有辦法增加及後盈利，以符合市場目前對它們的預期。雖然近期股價下跌，但目前科技股仍未跌至估值的歷史下限範圍。
麥格理將阿里健康目標價由26.8元降至15.4元，京東健康目標價由124元降至109元，平安好醫生的目標價由123元降至82.1元，評級皆維持「跑贏大市」。該行調整3家公司收入增長和利潤率上升的預期，反映同業競爭和對新業務的投資。對於阿里健康和京東健康，該行在下行風險中提及需注意與反壟斷相關的監管風險，對平安好醫生則在下行風險中提及注意網上醫療的監管風險。
工信部傳商玻璃價升 相關股挫
此外，市傳工信部發出通知文件，擬於周五（30日）召開會議，應對平板玻璃價格按年有較大升幅，影響供應鏈穩定。玻璃股應聲急跌，中國玻璃（3300）下跌24.25%，信義玻璃（0868）下跌19.42%，福萊特玻璃（6865）跌11.79%。