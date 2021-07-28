美證交：中概股須披露中國干預業務風險

Lee拒絕評論SEC是否已開始調查滴滴潛在的披露問題，僅稱關注近期與中國有關的風險。早前據《華爾街日報》報道，滴滴上市前已被中國監管機構警告，要求押後首次公開招股並解決其網絡安全問題。雖然滴滴隨後表示，公司在上市前並不知悉調查情况，但已惹來部分美國國會議員批評，認為滴滴沒在公開資訊披露中國政府的調查，誤導了投資者。

上周繼滴滴後，中國當局還打壓了其他在美國上市的中國公司，要求教育培訓公司成為非牟利機構，政策重創中概教育股，其中包括好未來（美：TAL）和高途（美：GOTU）等。

參議員稱須確保美投資者免受波及

路透社又表示，美國國會去年通過《外國公司問責法案》，若中國企業未能遵守美國的審計準則，將被要求除牌，但監管機構普遍並不關注中國企業的信息披露問題。有美國議員擔心中國企業有系統地故意違反美國規定，呼籲SEC投入更多資源。參議員Bill Hagerty向路透社表示，「美國監管機構必須確保美國投資者免受那些非市場行為的影響。」