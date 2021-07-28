外資拋售 恒指再插千點陷熊市 傳美國將限制投資中港股 港匯人幣急跌

明報記者 歐陽偉昉、胡學能

恒指延續大成交下跌的趨勢，主板成交增至3606億元，創歷來新高，3個交易日累計下跌2637點或9.51%。科指單日跌7.97%，於推出一周年紀念日創下歷來最大跌幅。國指跌5.08%，收報8879點，創去年3月20日新低。昨晚夜期早段靠穩，晚上10時半報25,195點，高水109點。

女股神近清倉騰訊 北水進場撈美團

市場昨日傳出美國或將禁止美資基金在中港投資，美國基金大舉拋售相關中港資產的消息。雖然相關消息未能證實。但港匯跌穿7.8水平（圖），截至昨晚10時半報7.7837，見3個月新低，或顯示有資金流出港元。

事實上，確有外資減持中資股，有「女股神」之稱的Cathie Wood旗下Ark基金近月已減持多隻中概股。曾經重倉的騰訊ADR，至前日（25日）的持倉佔整體組合比重從年初高位2.07%大幅減至0.37%。

部分內地投資者則撈底，港股通昨淨流出12.75億元，雖是連續7日淨流出，但較周一的63億元減少，騰訊（0700）淨流出4億元，少於周一流出27億元。美團（3690）和平安好醫生（1833）亦有8.37億和9.06億元淨買入。

大摩：現時未適合趁低吸納

摩根士丹利發表報告，受教育監管帶來的漣漪效應影響，現時股票被廣泛沽出。以股票風險溢價（ERP）計算，現時仍未適合趁低吸納。該行以科技股佔比較重的MSCI中國指數計算，目前指數隱含的ERP為8.3%，2015年和2020年出現與現時類似的情况，當時ERP分別為10.3%和9.9%，因此認為投資者對市場的疑慮將進一步增加。

騰訊昨再跌8.98%見去年6月低位，美團和阿里巴巴（9988）分別跌17.66%和6.35%，三者拖累恒指跌580點。另碧桂園服務（6098）及海底撈（6862）再跌逾一成。然而，即使科技股及高增長股本月重傷，以預測市盈率計算，其估值仍遠高於恒指平均水平（見表）。

專家籲轉戰公用股避險

本地股反彈，匯控（0005）升1.77%，中電（0002）升1.38%，多隻大型內銀亦升逾1%。京華山一國際研究部主管彭偉新表示，受兩則不利消息影響，昨日外資大幅沽出科技股，市場續現恐慌拋售。雖然中資科技股風險仍大，但他認為本地銀行股、港鐵（0066）已是便宜，短線亦可操作公用股等避險股份。