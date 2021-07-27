新地3商場上月人流增三成 重返疫前水平

增優惠配合消費券出籠

新地代理租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，上述三大商場首輪暑期推廣包括「早鳥預訂-消費券加倍賞JETSO PASS」活動、「消費券賺上賺」活動自7月上旬全面啟動後，首階段暑期人流報捷，三大商場人流明顯暢旺， 比去年同期錄得超過30%的增長，回復至疫情前的水平，相信隨着8月1日第一期電子消費券正式發放後，將有助進一步帶動各商場的銷情。

陳氏續稱，今個暑假，以上三個商場斥資逾3000萬元推出暑期主題推廣活動及連串的線上線下購物優惠和消費回贈，「新地商場JETSO網」將於7月29日正式上線，顧客及市民可限時以7折預先搶購近50個品牌的電子購物禮券及低至3折的着數禮包。團隊為了讓顧客更了解商場的最新推廣資訊和消費券賺到盡攻略，更率先引入全新「WhatsApp e助理」，而以上三個商場於暑假期間及在政府5000元電子消費券計劃的帶動下，期望整體暑期人流和營業額較去年同期有約20至40%的升幅。