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新地3商場上月人流增三成 重返疫前水平

【明報專訊】5000元電子消費券第一期金額最快於8月1日便可到手，7月份已有商場積極部署。其中新地（0016）旗下三大商場，包括元朗YOHO MALL 形點、旺角MOKO新世紀廣場及葵芳新都會廣場，7月上旬已啟動首輪暑期推廣，帶動期內人流按年上升超過30%，回復至疫情前的水平。

增優惠配合消費券出籠

新地代理租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，上述三大商場首輪暑期推廣包括「早鳥預訂-消費券加倍賞JETSO PASS」活動、「消費券賺上賺」活動自7月上旬全面啟動後，首階段暑期人流報捷，三大商場人流明顯暢旺， 比去年同期錄得超過30%的增長，回復至疫情前的水平，相信隨着8月1日第一期電子消費券正式發放後，將有助進一步帶動各商場的銷情。

陳氏續稱，今個暑假，以上三個商場斥資逾3000萬元推出暑期主題推廣活動及連串的線上線下購物優惠和消費回贈，「新地商場JETSO網」將於7月29日正式上線，顧客及市民可限時以7折預先搶購近50個品牌的電子購物禮券及低至3折的着數禮包。團隊為了讓顧客更了解商場的最新推廣資訊和消費券賺到盡攻略，更率先引入全新「WhatsApp e助理」，而以上三個商場於暑假期間及在政府5000元電子消費券計劃的帶動下，期望整體暑期人流和營業額較去年同期有約20至40%的升幅。

相關字詞﹕消費券 新都會廣場 MOKO新世紀廣場 新地商場

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