惠康超市連環放售5舖涉逾4.5億

上述舖位為和宜合道2至20號保基大樓地下1至7號舖，面積約6370方呎，市場消息指，該舖最新以約4550萬元售出，呎價約7143元，舖位現由護老院租用，目前租金約10.8萬元，買家可享約2.8厘租金回報。舖位原由牛奶公司或相關公司於1975年以175萬元購入，至1989年以1420萬元轉讓至惠康名下，若對比牛奶公司購入時的價值，舖位46年來升值25倍。

市場消息指，連同今次售出的和宜合道舖位，惠康近日共放售5個舖位，共涉逾4.5億元，當中旺角窩打老道84至84號地下逾萬方呎舖位，叫價1.5億元，為放售物業中最貴，另荃灣昌華大廈地下舖位，以1.07億元放售。

理文相關人士3億接鄧成波油麻地舖

此外，已故「舖王」鄧成波家族近月積極沽貨，土地註冊處顯示，該家族持有的油麻地寶翠大樓1、2樓，上月底以3億元沽出，買家以GOLDEN SUPREME CORPORATION LIMITED作登記，公司董事包括理文造紙（2314）主席兼執行董事李文俊等，該舖面積約1.88萬方呎，呎價近1.6萬元。鄧成波家族早於2009年以逾6,223萬元購入，帳面獲利約2.37億元或3.8倍。

恒地萬安街項目批強拍 底價2.7億

另土地審裁處顯示，恒地（0012）大角嘴萬安街24至30號剛獲批出強拍申請，底價2.7億元，較2年前申請時估值高約67%。資料顯示，當年恒地就大角嘴萬安街16至18號、萬安街24至30號分別向土審處申請強拍，若連同毗鄰地盤合併發展，料可建27萬方呎樓面。