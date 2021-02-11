元朗本月200宗 朗庭園一周兩破頂

【明報專訊】除市區大型屋苑連錄破頂成交外，元朗本月交投暢旺，暫錄200宗二手成交，已超過上月全月192宗水平，其中元朗朗庭園2房做價一周更兩度創新紀錄。中原地產副區域營業經理王勤學表示，朗庭園3座高層F室，實用面積442方呎，2房間隔，以660萬元沽出，創屋苑2房成交價新高，實呎14,932元。原業主於2012年3月以280萬元買入，持貨逾9年，帳面獲利380萬元，升值1.4倍。資料顯示，屋苑對上紀錄於一周前由1座低層C室所創下，同為2房間隔，成交價646.8萬元，是次成交價較舊紀錄再推高13.2萬元或2%。
一組客4580萬
連掃加州花園3幢洋房
同區YOHO Town本月錄18宗成交，較上月急升1倍，過去周末連錄4宗成交，包括3座高層A室，實用面積516方呎，3房間隔，享山景，以872.8萬元沽出，實呎16915元，原業主2003年7月146.3萬元買入單位，帳面獲利726.5萬元或5倍。
另外，同區加州花園更錄一組客連環掃貨個案。中原地產市務經理譚永康表示，加州花園及加州豪園本月暫錄約4宗成交，其中加州花園日前錄一組客斥4580萬元連購3幢洋房，當中包括青榕徑單號屋，實用面積1372方呎，議價後以1580萬元沽出，實呎11,516元。原業主1998年540萬元購入，帳面獲利約1040萬元或1.9倍，據悉買家暫未決定將單位用作投資或自住之用。