經濟

香港地產

港灣豪庭2房實呎逾2.3萬破頂

【明報專訊】市區多個新盤開售之際，大角嘴港灣豪庭標準戶呎價創出新高紀錄。美聯高級營業經理黃永財表示，港灣豪庭2座高層D室，實用面積344方呎，原屬2房間隔，現改為開放式間隔，以805萬元易手，實呎約23,041元，呎價創出屋苑標準戶新高。原業主2009年以約255萬元購入單位，持貨近12年，帳面獲利550萬元或約2.2倍。

天晉4房2738萬沽

呎價逼2.5萬雙破頂

將軍澳天晉4房海景戶錄雙破頂成交。香港置業分區董事劉浩勤表示，天晉7座極高層A室，實用面積1108方呎、4房雙套連工人套房間隔，可望海景，新近以2738萬成交，實呎24,711元，成交價、呎價料均創屋苑同類單位新高紀錄。原業主2011年11月以1739萬元一手買入上述單位，持貨近10年，現轉手帳面獲利999萬元，單位期內升值57%。

曉峰灣畔3房1070萬破頂

有買家破頂價入市馬鞍山二線屋苑。中原地產分行市務經理陳鴻霆表示，馬鞍山曉峰灣畔5座高層D室，實用面積684方呎，3房間隔，獲用家以1070萬元承接，實呎15,643元，創屋苑成交價新高。原業主2006年以320萬元購入，帳面獲利約750萬元或2.3倍。

花都廣場3房高見733萬

事實上，新界其他二線屋苑亦錄高價成交，中原分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場7月迄今暫錄約8宗成交，其中9座高層G室，實用面積526方呎，3房間隔，以733萬元獲承接，實呎13,935元，成交價屬屋苑3房新高，買家為用家。原業主2013年以420萬元購入，持貨8年，帳面獲利313萬元或75%。

愉景新城月內兩破頂

另外，荃灣愉景新城月內兩度破頂，單位為3座頂層連天台戶，實用面積約495方呎，屬2房間隔。

代理指，原業主開價約885萬元放售上址，放盤僅2日，隨即有近十組買家睇樓，最終獲上車客以878.8萬元承接，實呎17,754元，成交價創屋苑同類新高，為月內第二次同類單位錄得破頂成交。原業主2016年3月以500萬元購入，帳面大幅獲利378.8萬元或約76%。

相關字詞﹕愉景新城 花都廣場 曉峰灣畔 天晉 港灣豪庭

上 / 下一篇新聞

監管風暴擴大 科指見歷史新低 恒指瀉逾千點 分析：中資股政策折讓增
監管風暴擴大 科指見歷史新低 恒指瀉逾千點 分析：中資股政策折讓增
教育股續洗倉 新東方教育瀉近半
教育股續洗倉 新東方教育瀉近半
監管總局促保障外賣員權益 美團阿里跌
監管總局促保障外賣員權益 美團阿里跌
物管全線挫 碧桂園服務：暫無負面政策
物管全線挫 碧桂園服務：暫無負面政策
快手瀉12% 澄清無遭劈目標價
快手瀉12% 澄清無遭劈目標價
圓幣錢包推支付單位「圓幣」 掛鈎中日港元
圓幣錢包推支付單位「圓幣」 掛鈎中日港元
理想汽車回港掛牌聆訊過關
理想汽車回港掛牌聆訊過關
諾華誠信聘金管局前助理總裁入局 去年引入新股東再增持公司股份
諾華誠信聘金管局前助理總裁入局 去年引入新股東再增持公司股份
諾華誠信伙百行徵信 攻跨境身分驗證
諾華誠信伙百行徵信 攻跨境身分驗證
葵涌碼頭上半年吞吐量增4.2%
葵涌碼頭上半年吞吐量增4.2%
中譽售澳洲礦餘款 提前收首期572萬
中譽售澳洲礦餘款 提前收首期572萬
微創醫療11.7億「加注」認購醫療技術公司MCRM
微創醫療11.7億「加注」認購醫療技術公司MCRM
電盈58.5億售港馬數據中心 料獲利14億元 股價逆市升1.4％
電盈58.5億售港馬數據中心 料獲利14億元 股價逆市升1.4％
戶戶送調查：餐飲業對行業前景樂觀
戶戶送調查：餐飲業對行業前景樂觀
證監會警告：聚利寶股權高度集中
證監會警告：聚利寶股權高度集中
陳茂峰：加股票印花稅冀增政府收入 或得不償失
陳茂峰：加股票印花稅冀增政府收入 或得不償失
亞馬遜擬進軍加密貨幣 傳年底前接受付款 比特幣曾漲15％
亞馬遜擬進軍加密貨幣 傳年底前接受付款 比特幣曾漲15％
上半年流美資金7萬億 破歷史紀錄
上半年流美資金7萬億 破歷史紀錄
願景基金或因滴滴被退市 面臨312億虧損
願景基金或因滴滴被退市 面臨312億虧損
張兆聰：巿跌拒跌 贛鋒料可創新高
張兆聰：巿跌拒跌 贛鋒料可創新高
劉宇亮：政策風險充斥 股巿烽煙四起
劉宇亮：政策風險充斥 股巿烽煙四起
何民傑：小米銷量超越蘋果 還須攻高端手機戰場
何民傑：小米銷量超越蘋果 還須攻高端手機戰場
薛偉傑：藉熔鹽低成本儲能 光熱發電行情看漲
薛偉傑：藉熔鹽低成本儲能 光熱發電行情看漲
技術取勝：中芯國際短線望見底
技術取勝：中芯國際短線望見底
調查：98%港人憂晚年財務 僅16%有退休規劃
調查：98%港人憂晚年財務 僅16%有退休規劃
劉思明：港股急挫加速見底 科網股小注撈底
劉思明：港股急挫加速見底 科網股小注撈底
周顯：賭股賭心理
周顯：賭股賭心理
湯文亮：愛祖國不一定要用國貨
湯文亮：愛祖國不一定要用國貨
千望截擊芳菲 周五盡推餘貨 172呎折實454萬入場 另推10伙同日起招標
千望截擊芳菲 周五盡推餘貨 172呎折實454萬入場 另推10伙同日起招標
深水灣徑8號分層戶3.455億沽 實呎8.2萬
深水灣徑8號分層戶3.455億沽 實呎8.2萬
元朗本月200宗 朗庭園一周兩破頂
元朗本月200宗 朗庭園一周兩破頂
惠康超市連環放售5舖涉逾4.5億
惠康超市連環放售5舖涉逾4.5億
新地3商場上月人流增三成 重返疫前水平
新地3商場上月人流增三成 重返疫前水平