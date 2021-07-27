港灣豪庭2房實呎逾2.3萬破頂

天晉4房2738萬沽

呎價逼2.5萬雙破頂

將軍澳天晉4房海景戶錄雙破頂成交。香港置業分區董事劉浩勤表示，天晉7座極高層A室，實用面積1108方呎、4房雙套連工人套房間隔，可望海景，新近以2738萬成交，實呎24,711元，成交價、呎價料均創屋苑同類單位新高紀錄。原業主2011年11月以1739萬元一手買入上述單位，持貨近10年，現轉手帳面獲利999萬元，單位期內升值57%。

曉峰灣畔3房1070萬破頂

有買家破頂價入市馬鞍山二線屋苑。中原地產分行市務經理陳鴻霆表示，馬鞍山曉峰灣畔5座高層D室，實用面積684方呎，3房間隔，獲用家以1070萬元承接，實呎15,643元，創屋苑成交價新高。原業主2006年以320萬元購入，帳面獲利約750萬元或2.3倍。

花都廣場3房高見733萬

事實上，新界其他二線屋苑亦錄高價成交，中原分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場7月迄今暫錄約8宗成交，其中9座高層G室，實用面積526方呎，3房間隔，以733萬元獲承接，實呎13,935元，成交價屬屋苑3房新高，買家為用家。原業主2013年以420萬元購入，持貨8年，帳面獲利313萬元或75%。

愉景新城月內兩破頂

另外，荃灣愉景新城月內兩度破頂，單位為3座頂層連天台戶，實用面積約495方呎，屬2房間隔。

代理指，原業主開價約885萬元放售上址，放盤僅2日，隨即有近十組買家睇樓，最終獲上車客以878.8萬元承接，實呎17,754元，成交價創屋苑同類新高，為月內第二次同類單位錄得破頂成交。原業主2016年3月以500萬元購入，帳面大幅獲利378.8萬元或約76%。