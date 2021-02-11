深水灣徑8號分層戶3.455億沽 實呎8.2萬

緹山洋房1.63億沽 實呎逾5.7萬

深水灣徑8號自2018年底推出至今累售17伙，套現逾45.37億元。另一大額成交，來自嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，最新售出2號洋房，實用面積2846方呎連花園及天台等，成交價1.63億元、實呎57,273元，買家成交期365日，為緹山本月首宗一手成交。另長實（1113） 港島中半山波老道21 BORRETT ROAD，上載新銷售安排，推出19樓7號單位，實用面積2316方呎4房雙套間隔，本周五（7月30日）起招標、截標日期為8月13日。

BORRETT加推1伙 周五起招標

新界方面，萬科香港旗下屯門掃管笏上源，以5177萬元售出12號屋，實用面積2762方呎連997方呎花園、實呎18,744元。部署短期開售天水圍Wetland Seasons Bay的新地（0016），同系元朗錦田PARK YOHO Venezia，透過招標以2087.51萬元售出3B座18樓A室，實用面積1191方呎連101方呎平台和672方呎天台、實呎17,527元。