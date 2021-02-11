千望截擊芳菲 周五盡推餘貨 172呎折實454萬入場 另推10伙同日起招標

明報記者 林尚民、盧浩鏘

總數提供83伙、預計2023年3月落成的千望，位於旺角煙廠街31號，經昨加推後，項目全數單位已經推出。遠洋集團香港常務副總經理楊樂宇表示，千望自今年5月開售至今，已推60伙並累售53伙、套現逾3億元，平均實呎23,683元。遠洋銷售及市場事務總監張詩韻表示，項目昨加推餘下全數13個標準單位，包括3個開放式、8個1房、2個1房連書房單位，實用面積介乎172至319方呎，定價約528萬至905萬元，扣除最高14%優惠後，折實價約454萬至778萬元，折實實呎約24,209至26,400元，撇除樓層因素，料加價約1至2%。

折實實呎2.42萬起 料加價約2%

她續表示，項目即日上載銷售安排，除上述13伙周五起發售外，亦推出10個特色戶同日起招標，包括6個連平台及4個連天台單位，實用151至295方呎，暫不設指標價，而集團下半年將集中推售大嶼山長沙洋房項目南嶼嵩林。事實上，市場消息指，芳菲亦計劃於日內加推單位及公布銷售安排，最快將於周末進行首輪開售，據悉項目首推的30伙價單，至今已錄足額認購。

藍田KOKO HILLS 2期

擬下半年推 涉82伙

此外，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團擬下半年推出藍田KOKO HILLS 第2期項目、共涉82伙，户型涵蓋2房至4房，現正籌備示範單位及樓書。他續指，認為KOKO HILLS位置優越，並鄰近港鐵站，可吸引同區換樓客及投資者，而KOKO HILLS第1期去年開售至今累沽138伙，平均實呎約21,800元。

另美聯KOKO HILLS旗艦店昨日開幕，由即日至8月31日期間首5名經美聯購買KOKO HILLS一手單位的買家，可獲贈1部Dyson無線吸塵機。

藝里坊．1號實呎3.68萬破頂

另恒地（0012）旗下恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，已屆現樓的西營盤藝里坊‧1號，最新售出31樓K室，實用面積286方呎，1房間隔，成交價1052.838萬元、折合實呎36,813元，為項目呎價新高紀錄，買家來自港島區。藝里坊‧1號推出至今累售189伙，套現逾16.5億元；而整個藝里坊系列至今共售出409伙，佔可發售單位445伙近92%，合共套現逾33億元。