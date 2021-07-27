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2021年7月27日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
監管風暴擴大 科指見歷史新低 恒指瀉逾千點 分析：中資股政策折讓增
教育股續洗倉 新東方教育瀉近半
監管總局促保障外賣員權益 美團阿里跌
物管全線挫 碧桂園服務：暫無負面政策
快手瀉12% 澄清無遭劈目標價
圓幣錢包推支付單位「圓幣」 掛鈎中日港元
理想汽車回港掛牌聆訊過關
諾華誠信聘金管局前助理總裁入局 去年引入新股東再增持公司股份
諾華誠信伙百行徵信 攻跨境身分驗證
葵涌碼頭上半年吞吐量增4.2%
中譽售澳洲礦餘款 提前收首期572萬
微創醫療11.7億「加注」認購醫療技術公司MCRM
電盈58.5億售港馬數據中心 料獲利14億元 股價逆市升1.4％
戶戶送調查：餐飲業對行業前景樂觀
證監會警告：聚利寶股權高度集中
陳茂峰：加股票印花稅冀增政府收入 或得不償失
亞馬遜擬進軍加密貨幣 傳年底前接受付款 比特幣曾漲15％
上半年流美資金7萬億 破歷史紀錄
願景基金或因滴滴被退市 面臨312億虧損
張兆聰：巿跌拒跌 贛鋒料可創新高
劉宇亮：政策風險充斥 股巿烽煙四起
何民傑：小米銷量超越蘋果 還須攻高端手機戰場
薛偉傑：藉熔鹽低成本儲能 光熱發電行情看漲
技術取勝：中芯國際短線望見底
調查：98%港人憂晚年財務 僅16%有退休規劃
劉思明：港股急挫加速見底 科網股小注撈底
周顯：賭股賭心理
湯文亮：愛祖國不一定要用國貨
千望截擊芳菲 周五盡推餘貨 172呎折實454萬入場 另推10伙同日起招標
深水灣徑8號分層戶3.455億沽 實呎8.2萬
港灣豪庭2房實呎逾2.3萬破頂
元朗本月200宗 朗庭園一周兩破頂
惠康超市連環放售5舖涉逾4.5億
新地3商場上月人流增三成 重返疫前水平
劉思明：港股急挫加速見底 科網股小注撈底
【明報專訊】港股進一步受壓，恒指挫逾千點，大市沽盤集中於個別弱勢行業且成交激增，反映跌市獲資金承接，跌勢加劇有望加速見底。除了捕捉強勢股急回，進取可以小注撈科網股。
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