薛偉傑：藉熔鹽低成本儲能 光熱發電行情看漲

首先談談兩種技術原理和設備。光伏發電是利用光電效應（Photoelectric Effect）來直接產生電力。當太陽光照射在光伏板上，後者的電子被釋放，就會產生電流。

而光熱發電則較為轉接，需要利用大量反射鏡（稱為「定日鏡」），將太陽光反射聚焦至一個塔頂，將內裏儲水煲熱成為蒸汽，再推動渦輪產生電力。即是說，光熱發電的流程是「太陽光→熱能→電力」，比光伏發電多了一個能量轉換過程。

光伏發電和光熱發電都已經出現了數十年，但實踐下來，前者要普及得多，後者則顯得非常小眾。

倘隔熱做得好 晚間可用電

原因是，與光熱發電相比，光伏發電擁有多個優勢，包括設備成本、安裝成本和發電成本都較低，容易維護，兼且安裝面積可大可小，地點要求不高等等。尤其是，過去十多廿年，隨着產量上升，太陽能光伏板的生產成本大幅下降。

然而，光伏發電和光熱發電都受同樣限制：當沒有太陽光時，就發不了電。即使有太陽光，發電量亦不穩定，時多時少。即是說，日間發電量可能有多，但卻有部分浪費掉，晚間時卻完全無電。

要解決這個問題，光伏發電廠就只能靠安裝極大容量的電池來儲電。雖然鋰電池成本一直在下降，但儲電量這樣巨大，仍然是相當大的投資。再者，鋰電池壽命有限，以每日充電放電一次計，可能每隔幾年就要更換。

至於光熱發電廠，它則不一定要用電池來儲電，可以用儲存熱能的方式，來實現全日24小時不間斷地供電。

原來，近幾年新建的光熱發電廠，都不是將從太陽光收集的熱力直接用來將水煲熱成為蒸汽，而是將那些熱力轉移到集熱管內的鹽，以大量的熔鹽（Molten Salt）來儲存熱能。之後才按需要，讓不同管道內的熔鹽和水作熱交換，以產生蒸汽推動渦輪發電。

因此，只要隔熱做得好，即使在晚間，熔鹽仍然儲存了大量熱能，可以用來發電。而在日間，亦可以根據電網的調度指令，來實現連續、穩定、可調度（dispatchable）的電力輸出。

熔鹽溫差可達260度

相對於鋰電池，熔鹽儲能系統的好處是，能量密度高，成本低，而又很少損耗（可以長期使用）。

原來，這些液態鹽的溫度範圍相當大，普遍都在290℃至550℃之間，比導熱油的290℃至390℃要大得多。亦因此，與以往使用導熱油來儲能相比，其儲存罐的體積可以縮小大約60%，而且還有無毒、不易燃、安全等優點。

根據國際再生能源署（International Renewable Energy Agency，IRENA）報告，光熱發電系統在2018年的安裝成本比2017年下跌了28%。而光熱發電技術在2018年新增的發電容量的全球加權平均電力成本（Levelized Cost of Energy，LCOE）為每度電0.185美元，亦比2017年下跌了26%。

驟眼看來，光伏發電技術在2018年新增的發電容量的LCOE只是每度電0.085美元，仍然比光熱發電低很多，但有業內人士指出，這兩個數字不能直接比較。

因為近幾年新建的光熱發電廠都已經具備熔鹽儲能系統，儲能時長一般至少也有9小時，最多更可以達到14小時以上。而光伏發電廠則仍然很少有安裝鋰電池系統來儲電。

光伏光熱未來或融合互補

美國能源部屬下國家可再生能源實驗室（National Renewable Energy Laboratory）曾作估計，認為若儲能時長只需3小時，光伏發電的LCOE仍然會比光熱發電低。但若儲能時長達9小時或以上，則光熱發電的LCOE會較低。

而IRENA則估計，光熱發電的LCOE有可能在2022年或之前，下降至每度電0.06至0.1美元，與天然氣發電相差不遠。

不過，光熱發電系統的主要缺點，是其安裝地點有很大限制，並非每個國家都適合，目前只有美國、南美、西班牙、葡萄牙、中東、北非和中國部分地區比較適合，令它無法像光伏發電般普及。

在2009至2019年間，光熱發電的累積裝機容量只是6.2GW；而光伏發電的累積裝機容量已高達627GW，是光熱發電的100倍。

不過，未來可能會出現一個趨勢，在同一間發電廠融合光伏發電和光熱發電兩種技術，以達到最佳的發電成本效益。摩洛哥Noor Ouarzazate的光伏發電和光熱發電綜合電廠就已在2018年完工，總裝機容量為580MW。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]