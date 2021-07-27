劉宇亮：政策風險充斥 股巿烽煙四起

反壟斷法 規管沒完沒了

另外國家新三孩生育政策，配套支持措施發布，目標是到2025年，生育、養育、教育成本顯著降低。7月下旬，針對校外教培和在線教育行業的「雙減」文件正式落地。國預院規定學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產。外資不得通過兼併收購等方式控股或參股學科類培訓機構；已違規的，要清理整治。重典下，基本上教育整條賽道已被堵了。

內地和香港一樣，好的校網區樓價一直有溢價。例如北京西城區，過去採取「單校劃片」政策，校區內購買住房，可方便子女入讀名校，形成了「學區房」。該區同時擁有四所「超級中學」，畢業生進入清華、北京大學比率近半。西城區6月份二手樓每方米平均價達13萬元人民幣比北京市平均樓價高出接近一倍。但新學年，北京、上海、深圳、成都等城市加快學區改革，施行「多校劃片」、分配名額、教師輪崗等措施促進基礎教育公平。施行多校劃片、分配名額等措施，部分地區的學區房已出現降溫迹象。加上原來的「三條紅線」降低內房債務水平，令內房板塊一直受壓。可見中央旨意化解人口老化危機，營造鼓勵生育的穩定環境。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]