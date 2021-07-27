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上半年流美資金7萬億 破歷史紀錄

【明報專訊】投資者押注美國復蘇前景勝於多數國家，今年上半年向美國的共同基金及ETF淨注資超過9000億美元（約7萬億港元），是1992年有紀錄以來最高，超過全球投資者今年上半年向其他地區的基金投資的金額總和。今年迄今，標普500指數升幅超過17%，德國DAX指數升14%，上證綜指升2.2%，而日經指數基本持平。不過近期流入美國的資金出現放緩迹象。數據顯示，6月流入美國基金的資金約510億美元，低於5月的1680億美元，是1月以來首次少於1000億美元。美股三大指數上周五收市齊創新高後，早段繼續在高位徘徊，以科技股為主的納指早段再創新高。

納指早段再創新高

市場看好本周蘋果（AAPL）、Alphabet（GOOG）、facebook（FB）、亞馬遜（AMZN）等科技股公布業績，主要科技股早段向上。周一收市後公布業績的特斯拉（Tesla，TSLA），早段股價升逾2%。著名科技分析師、Loup Ventures創辦人Gene Munster估計，特斯拉最近推出完全自動駕駛（FSD）軟件的訂閱服務，在10年後可帶來的營業利潤將超過1000億美元，單是這項服務的市場價值就將達到8500億美元，超越特斯拉目前的6000多億美元市值。根據Factset數據，標普500指數成份股當中已公布業績的24%企業，次季盈利增長勝預期的企業，比例超過88%。86%的企業收入增長勝預期。若此比例維持，將會是自2008年以來表現最好的季度。

周四公布議息 或提減買債

市場關注聯儲局周四凌晨公布的議息聲明，可能提及官員開始討論減少買債。此外，本周公布的關鍵數據，還包括周四公布的美國第二季GDP初值，以及周五公布美國6月核心個人消費支出（PCE）物價指數。分析師預期6月核心PCE按年升至3.7%，再創30年新高。

（綜合報道）

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