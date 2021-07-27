亞馬遜擬進軍加密貨幣 傳年底前接受付款 比特幣曾漲15％

報道引述消息人士稱，接受比特幣支付是亞馬遜的加密貨幣項目首個關鍵階段，此計劃來自亞馬遜「最高層」，意指創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。消息又稱，當建立快速又安全的比特幣支付方式，亞馬遜將進一步接受以太幣（Ether）、艾達幣（Cardano）、比特幣現金（Bitcoin Cash）等8種主要加密貨幣。以太幣價格昨晚升約10%至2300美元以上，艾達幣昨升約一成至1.35美元。比特幣現金昨升逾一成，升穿500美元。

上周招聘啟示 覓相關人才

消息稱，亞馬遜的加密貨幣支付計劃不會花很長時間才推出，因為該公司自2019年已開始部署，目前幾乎已準備就緒。亞馬遜上周末發布招聘啟示，為其支付服務及體驗團隊，招募數碼貨幣和區塊鏈產品負責人，令外界揣測亞馬遜將進軍加密貨幣領域。

消息人士：最終推自家加密貨幣

招聘啟示顯示，獲聘者須運用區塊鏈、分布式分類帳技術（DLT）、加密貨幣及央行數碼貨幣的專業知識，建立創新支付系統的開發能力、發展願景及產品策略，必要時統籌收購或投資。內部知情人士稱，該計劃不僅是為了建立加密貨幣支付解決方案，更會成為亞馬遜未來運作機制的重要組成部分。

若亞馬遜這種大型電商進入加密貨幣領域，將促進比特幣等加密貨幣普及化，並為它們的價格帶來支持。消息人士稱，當亞馬遜的加密貨幣支付計劃經充分試驗，就可能尋求進一步推出自家加密貨幣。若然推出，客戶可利用亞馬遜的自家代幣，在亞馬遜平台支付貨品及服務，並透過忠誠計劃（Loyalty program）賺取亞馬遜代幣。

數字人民幣或衝擊支付寶微信支付

目前內地支付服務支付寶和微信支付的營運商螞蟻集團和騰訊（0700），也在參與人行的數字人民幣試驗。《華爾街日報》預期，當數字人民幣興起，將威脅到這兩家公司現時流行的支付服務。螞蟻集團旗下的浙江網商銀行和騰訊的微眾銀行，已被納入數字人民幣的試點銀行。國際貨幣基金組織（IMF）前中國部負責人Eswar Prasad表示，對螞蟻集團和騰訊來說，推動數字人民幣的發展是有風險的，但作壁上觀的風險更大，因此它們也參與數字人民幣的合作項目。

（綜合報道）

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