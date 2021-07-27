電盈58.5億售港馬數據中心 料獲利14億元 股價逆市升1.4％

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，電盈是次出售數據中心交易影響中性，但能增加集團現金流。他評估，電盈或會保留資金用作償還債務，其次是投放更多資金發展集團媒體業務，如NowTV 和ViuTV，其次才是考慮增加派息或派發特別息。

分析：或投放更多資金於媒體業務

據公告顯示，電盈表示，交易所得收益將應用於各種途徑以創造股東價值，其中包括但不限於在增長領域進行策略投資，例如在金融服務、回購公司股份，償還債務以及其他一般企業用途。

電盈目前在香港擁有火炭及荃灣兩個數據中心，以及馬來西亞一個數據中心，根據公告，去年貢獻稅後盈利約2010萬元，較2019年大幅增長。據電盈早前公布，截至今年3月底止上一個財政年度，企業方案業務全年收入按年升12％至47.36億元，其增長主要得益於數據中心業務拓展、香港項目交付進展良好等因素。阮子曦表示，數據中心業務並非電盈的主要業務，出售有關業務，對集團的影響不大，以及電盈旗下公司亦有類似的業務可再作覆蓋，所帶動的股價上升亦只會一次性表現。

屬非核心資產 料對集團影響不大

電盈今年4月傳會出售其資訊科技及數據中心業務，惟當時傳有關的估值料逾10億美元（約值77.77億港元），再於上周二（20日）亦傳出電盈正就出售數據中心業務與對方深入談判，傳交易將會超過6億美元成交。阮子曦表示，電盈目前的股價較4月時，已下跌不少，亦可見是次事件對於電盈而言「不太特別」。