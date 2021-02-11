中譽售澳洲礦餘款 提前收首期572萬

餘款將明年7月20日或之前收齊

中譽昨日收市報1.85元，跌4.64%。集團以約2266萬澳元，於2019年7月19日完成出售Lady Annie銅礦。根據買賣雙方協議，待Lady Annie內的Anthill露天銅礦區投產於首次商業的5個營業日當日，及完成交易日期後36個月，以較早為準，向中譽支付500萬澳元的投產費用。

但是在事隔兩年後，因為買家支付投產費用的責任已轉至獨立第三方Yellow Gear Pty Ltd，中譽應新買方要求，同意對方調整支付該筆投產費用的條款。

根據新支付條款，中譽可於昨日收取100萬澳元費用，之後於明年3月31日、5月31日及7月20日或之前收到130萬澳元、130萬澳元及140萬澳元。翻查資料，Lady Annie的新東主是於2020年易手，當地報道聲稱Anthill銅礦則於今年初投產，但據中譽公告指，項目至今未屆觸發原定支付款項條款，意味仍未投產及錄得收入。