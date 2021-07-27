經濟

諾華誠信聘金管局前助理總裁入局 去年引入新股東再增持公司股份

【明報專訊】因為具中資背景一直備受爭議、由中銀信用卡（國際）前總經理蘇誠信創辦的諾華誠信，一直積極爭取成為本港個人信貸資料服務機構，今年不斷引入強援，繼3月邀請前私隱專員黃繼兒加入董事局後，7月1日更委任金管局前高層、現任阿聯酋央行行長顧問李樹培為獨立非執行董事。資深財經記者劉美儀在facebook專頁昨日帖文更引述消息稱，諾華誠信長遠計劃上市，惟集團至截稿前未有回應本報查詢。

明報記者 胡學能

諾華誠信日前在LinkedIn發帖文，指公司「尋求領先權威的專家指導」，李樹培已於本月1日獲諾華誠信委任為獨董。李現為阿拉伯聯合酋長國中央銀行的行長顧問，此前曾任金管局助理總裁（金融基建）。李樹培自2001年起加入金管局擔任顧問，負責在認可機構的電子銀行業務、科技風險管理與持續業務運作規劃方面，協助制訂及設立監管架構；至2010年開始擔任金管局金融基建發展部主管，負責建立穩妥及高效率的多幣種多層面金融基建，以及就跨境金融基建發展項目與海外各國央行協調，服務金管局共17年並於2018年10月離任。

意大利公司施永青旗下去年入股

除引入具相關背景董事外，諾華誠信亦繼續獲資金支持，去年獲意大利信貸資料公司CRIF及商人施永青旗下中原數據科技入股外，兩者亦繼續注資增持股權，據公司註冊處資料顯示，截至去年10月17日，CRIF持股約44.44%（見圖），比之前43.48%比例增加，另中原數據持股20%，亦較之前多3.7個百分點；其他股東包括主席兼創辦人蘇誠信、東亞銀行（0023）、南洋商業銀行、創興銀行（1111）、上海商業銀行、大新銀行（2356）等多家本地銀行，持股均見攤薄。

劉美儀專頁：長遠計劃上市

諾華誠信成立於2017年，一直積極爭取本港信貸資料庫資格，近期變動頻頻，據fb專頁「劉美儀 金融大小事」昨日帖文引述消息，諾華誠信長遠計劃上市，近期更開始向員工派股份作獎勵。帖文引述公司董事何佳意回覆稱「諾華暫時未有具體上市計劃」。本報向諾華誠信查詢有否訂下上市時間表、李樹培於該公司投標成為個人信貸資料庫會提供何等協助等，截稿前未獲回覆。

董事包括吳秋玉鄧子健蔡炳中等

綜合公司註冊處資料及該公司的公布，該公司董事目前除了行政總裁何佳意、今次新任的獨立非執董李樹培外，亦包括CRIF亞洲區執行董事Vincenzo Resta、信銀國際副行政總裁簡吳秋玉、大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健、銀通行政總裁蔡炳中、中原集團主席兼總裁施永青、前私隱專員黃繼兒（見表）。

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