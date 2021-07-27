經濟

圓幣錢包推支付單位「圓幣」 掛鈎中日港元

【明報專訊】金融管理局前總裁陳德霖出任主席的圓幣錢包科技公司，今日公布嶄新的記帳和支付單位「圓幣」。圓幣由人民幣、日圓和港元參考一個既定權重組合而成，為貿易企業管理匯價風險提供一個新的選擇。根據初步方案，圓幣組成的參考權重，人民幣約為47%、日圓為32%、港元為21%。以上周的市場匯價為基礎，每一圓幣單位將由47元人民幣、550日圓和25港元組成。

陳德霖任主席 投資者包括眾安

圓幣錢包科技公司表示，圓幣籃子內3種貨幣的權重是參考三個經濟體在亞洲區內貿易量的比例（金額）、外匯儲備（相對進口）的充裕度、淨國際投資頭寸及外匯巿場的流動性（外匯交易量）而釐定。由於這只是初步方案，在圓幣錢包正式推出前會正式確認。另外，圓幣的貨幣組成和權重會定期檢討，有需要時會作出適當修訂。

圓幣錢包公司在去年成立，是一家運用最新金融科技的數碼錢包支付公司，成立目的是為了幫助貿易企業解決跨境支付難和慢的問題及方便企業管理外匯風險。據了解，設立圓幣及配置相應錢包，可供進行貿易的雙方，經該公司及銀行兌換成圓幣置入各自的錢包，然後計算好貨值及相應要支付的圓幣幣值，買方便可直接經圓幣錢包支付予賣方，減低在過程中承受兌換的匯率及補水等風險。

翻查資料顯示，該公司的主要投資者包括眾安在綫（6060）旗下的ZhongAn Digital Asset Group Limited（下稱ZhongAn）、Bright Venture Investment L.P.、Dragongfly Round L.P.、Eminent Vision Limited及HashKey Holdings Limited，每名投資者各佔公司約20%股權。根據眾安20年度年報顯示，ZhongAn已在圓幣錢包公司出資1000萬美元，佔19.996%投票權。

相關字詞﹕陳德霖 眾安在綫 人民幣 圓幣

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