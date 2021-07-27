物管全線挫 碧桂園服務：暫無負面政策

指政府需要物管助管理

物管股跌勢主要與近日內地政府部門發布有關整頓房地產行業的聲明有關，當中提到將針對物管行業整改，「擅自利用業主共有部分開展經營活動及侵佔、挪用業主共有部分經營收益」。

銀河聯昌表示，該行13家研究覆蓋的物管股，盈利來自公共空間產生只佔一小部分，約佔2020年平均總收入的2.2%。

該行又認為，理解投資者對於政策非常審慎，市場避險情緒持續，會導致部分年初至今跑贏的股份或市盈率較高的股份短期落後。

黃鵬則稱，公司從公共空間產生收益佔比非常細，據碧桂園服務投資者關係部門提供僅約0.8%水平，且公司亦一定按監管要求去提供服務及確認收入。同時，碧桂園服務將會維持指引，在2020年至2025年收入及利潤複合增長率分別為50%及40%。

銀河聯昌又引述另一家物管股合景悠活（3913）表示，其包括於社區增值服務下的公共空間產生的收入佔比不到3%，並指早前收購上海申勤按監管規定推進，不受影響。

世茂融創出手回購撐股價

至於同為政策受災板塊的內房股，世茂集團（0813）昨時隔33個月首次回購股份，斥2450.7萬元回購150萬股，每股介乎16.24至16.6元。

至於融創中國（1918）則是月內第4次回購，斥3715.2萬元回購170萬股，連同本月20日、21日及23日的3次回購，4日合計斥逾3億元回購。