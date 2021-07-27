經濟

物管全線挫 碧桂園服務：暫無負面政策

【明報專訊】內地監管「有形之手」震散市場，連去年疫市奇葩的物管股亦受害，全線下挫，藍籌股碧桂園服務（6098）全日挫近16.6%，收報59.55元。銀河聯昌報告引述碧服首席財務官黃鵬表示，預期行業未來不會有負面政策出台，因為市場參與者市佔率仍非常低，十大企業只佔市場約11%，物業管理費亦非常低，並指政府需要物管公司來協助管理城市。

指政府需要物管助管理

物管股跌勢主要與近日內地政府部門發布有關整頓房地產行業的聲明有關，當中提到將針對物管行業整改，「擅自利用業主共有部分開展經營活動及侵佔、挪用業主共有部分經營收益」。

銀河聯昌表示，該行13家研究覆蓋的物管股，盈利來自公共空間產生只佔一小部分，約佔2020年平均總收入的2.2%。

該行又認為，理解投資者對於政策非常審慎，市場避險情緒持續，會導致部分年初至今跑贏的股份或市盈率較高的股份短期落後。

黃鵬則稱，公司從公共空間產生收益佔比非常細，據碧桂園服務投資者關係部門提供僅約0.8%水平，且公司亦一定按監管要求去提供服務及確認收入。同時，碧桂園服務將會維持指引，在2020年至2025年收入及利潤複合增長率分別為50%及40%。

銀河聯昌又引述另一家物管股合景悠活（3913）表示，其包括於社區增值服務下的公共空間產生的收入佔比不到3%，並指早前收購上海申勤按監管規定推進，不受影響。

世茂融創出手回購撐股價

至於同為政策受災板塊的內房股，世茂集團（0813）昨時隔33個月首次回購股份，斥2450.7萬元回購150萬股，每股介乎16.24至16.6元。

至於融創中國（1918）則是月內第4次回購，斥3715.2萬元回購170萬股，連同本月20日、21日及23日的3次回購，4日合計斥逾3億元回購。

相關字詞﹕融創中國 世茂集團 合景悠活 物管股 碧桂園服務

上 / 下一篇新聞

監管風暴擴大 科指見歷史新低 恒指瀉逾千點 分析：中資股政策折讓增
監管風暴擴大 科指見歷史新低 恒指瀉逾千點 分析：中資股政策折讓增
教育股續洗倉 新東方教育瀉近半
教育股續洗倉 新東方教育瀉近半
監管總局促保障外賣員權益 美團阿里跌
監管總局促保障外賣員權益 美團阿里跌
快手瀉12% 澄清無遭劈目標價
快手瀉12% 澄清無遭劈目標價
圓幣錢包推支付單位「圓幣」 掛鈎中日港元
圓幣錢包推支付單位「圓幣」 掛鈎中日港元
理想汽車回港掛牌聆訊過關
理想汽車回港掛牌聆訊過關
諾華誠信聘金管局前助理總裁入局 去年引入新股東再增持公司股份
諾華誠信聘金管局前助理總裁入局 去年引入新股東再增持公司股份
諾華誠信伙百行徵信 攻跨境身分驗證
諾華誠信伙百行徵信 攻跨境身分驗證
葵涌碼頭上半年吞吐量增4.2%
葵涌碼頭上半年吞吐量增4.2%
中譽售澳洲礦餘款 提前收首期572萬
中譽售澳洲礦餘款 提前收首期572萬
微創醫療11.7億「加注」認購醫療技術公司MCRM
微創醫療11.7億「加注」認購醫療技術公司MCRM
電盈58.5億售港馬數據中心 料獲利14億元 股價逆市升1.4％
電盈58.5億售港馬數據中心 料獲利14億元 股價逆市升1.4％
戶戶送調查：餐飲業對行業前景樂觀
戶戶送調查：餐飲業對行業前景樂觀
證監會警告：聚利寶股權高度集中
證監會警告：聚利寶股權高度集中
陳茂峰：加股票印花稅冀增政府收入 或得不償失
陳茂峰：加股票印花稅冀增政府收入 或得不償失
亞馬遜擬進軍加密貨幣 傳年底前接受付款 比特幣曾漲15％
亞馬遜擬進軍加密貨幣 傳年底前接受付款 比特幣曾漲15％
上半年流美資金7萬億 破歷史紀錄
上半年流美資金7萬億 破歷史紀錄
願景基金或因滴滴被退市 面臨312億虧損
願景基金或因滴滴被退市 面臨312億虧損
張兆聰：巿跌拒跌 贛鋒料可創新高
張兆聰：巿跌拒跌 贛鋒料可創新高
劉宇亮：政策風險充斥 股巿烽煙四起
劉宇亮：政策風險充斥 股巿烽煙四起
何民傑：小米銷量超越蘋果 還須攻高端手機戰場
何民傑：小米銷量超越蘋果 還須攻高端手機戰場
薛偉傑：藉熔鹽低成本儲能 光熱發電行情看漲
薛偉傑：藉熔鹽低成本儲能 光熱發電行情看漲
技術取勝：中芯國際短線望見底
技術取勝：中芯國際短線望見底
調查：98%港人憂晚年財務 僅16%有退休規劃
調查：98%港人憂晚年財務 僅16%有退休規劃
劉思明：港股急挫加速見底 科網股小注撈底
劉思明：港股急挫加速見底 科網股小注撈底
周顯：賭股賭心理
周顯：賭股賭心理
湯文亮：愛祖國不一定要用國貨
湯文亮：愛祖國不一定要用國貨
千望截擊芳菲 周五盡推餘貨 172呎折實454萬入場 另推10伙同日起招標
千望截擊芳菲 周五盡推餘貨 172呎折實454萬入場 另推10伙同日起招標
深水灣徑8號分層戶3.455億沽 實呎8.2萬
深水灣徑8號分層戶3.455億沽 實呎8.2萬
港灣豪庭2房實呎逾2.3萬破頂
港灣豪庭2房實呎逾2.3萬破頂
元朗本月200宗 朗庭園一周兩破頂
元朗本月200宗 朗庭園一周兩破頂
惠康超市連環放售5舖涉逾4.5億
惠康超市連環放售5舖涉逾4.5億
新地3商場上月人流增三成 重返疫前水平
新地3商場上月人流增三成 重返疫前水平