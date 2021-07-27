監管總局促保障外賣員權益 美團阿里跌

根據《意見》，當局要求平台建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制，確保外賣送餐員正常勞動所得不低於當地最低工資標準。另不得將「最嚴算法」作為考核要求，通過「算法取中」等方式，合理確定訂單數量、準時率、在線率等考核要素，適當放寬配送時限。

在完善社會保障方面，當局督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保險，支持其他外賣送餐員參加社會保險，按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點。鼓勵探索提供多樣化商業保險保障方案，提高多層次保障水平。

美團：積極配合 阿里未回應

美團回應表示，已經收到並認真學習相關要求，此前公司已積極配合政府相關部門開展多輪實地調研和座談，主動彙報溝通相關情况。集團一直致力於合規經營，努力保護包括騎手在內的平台相關主體的正當權益；指導意見的正式出台，將對於行業整體的健康發展起到重要的推動作用。

阿里暫未有回應。