監管風暴擴大 科指見歷史新低 恒指瀉逾千點 分析：中資股政策折讓增

明報記者 歐陽偉昉

恒指昨低開1.87%後，跌幅持續擴大至近低位收市，全日下跌1129點或4.13%，收報26,192點，大幅低於250天線（27,200點），是近7個月的新低，主板成交較上周五增九成至2682億元。國指下跌4.92%，收報9355點的近10個月新低。北水淨流出63.33億元，是連續第6日淨流出。

恒指夜期早段回穩

騰訊音樂（美：TME）上周末被市監局裁定罰款50萬元人民幣，需解除獨家音樂版權，騰訊（0700）跌穿去年8月500元橫行水平，急跌7.72%。多隻電商平台承接美股跌勢，網易（9999）跌13.3%，嗶哩嗶哩（9626）跌11.46%。電商股在美股時段稍為企穩，截至今晨零時，阿里巴巴（美：BABA）、京東ADR（美：JD）較港股收市低約2.2%和3.8%，恒指夜期升0.64%，高水104點。

資深銀行家、思博資本高級合伙人亞太區總裁張宗永表示，外資重視業務數據，以市盈率、過去業務增長角度，認為中資科技股估值吸引，因此對它們持較樂觀態度，惟內地近期重視打擊科技公司的壟斷能力，改變外資對政策朝開放發展的看法，對政策風險更為注意，有較長遠的影響。

是次震央源自上周五對教育股的監管，至當晚美股時段拖累科技股下跌，昨日港股跌勢更蔓延至生物科技、餐飲、物管等較不相關的行業。利達基金經理及合伙人黃耀宗認為，官方似乎不希望與民生相關的企業過於暴利，因此加強監管，目前市場未清楚新的遊戲規則，所以昨日與民生相關的行業都被沽售。企業在新營運模式下，市場需要時間計算新估值，因此科企短期難回到過去的高估值。

專家：反彈至27500點料遇阻

恒指回到去年11月的橫行區間，第一上海首席策略師葉尚志指出港股已在積弱一段時間，是次借市况轉壞乘機拋售，但同時有助港股更快跌至值博水平。他認為港股及後有機會下穿26,000點，增加值博空間。市場及後周中聯儲局議息，經濟能否持續復蘇等，恒指反彈至早前橫行區間底27,500點會有阻力，後市需看企業基本因素和北水動向。