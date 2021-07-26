人民幣定存 賺息賺升值

撰文 李凱茵

人民幣兌每美元去年跌見7算後開始回升，於5月底一度升見6.3，至近期略為回軟於6.46至6.48的區間徘徊。

對於人民幣前景，溫灼培認為長遠可以看好，原因是過去一段時間中國花費巨大心力於擴大人民幣使用上，包括推動區域全面經濟伙伴協定（RCEP）、跟伊朗的25年全面合作協議，還有暫時擱置的中歐投資協定等，他相信這些計劃有效提升市場對人民幣的需求，有利匯價走勢。相反，美國不斷發債及印銀紙，不是為了派發福利、現金，就是推行一些以翻身為主的基建工程，不利美元長遠走勢。

不斷發債印鈔 美元長遠看淡

溫灼培預計RCEP明年或會落實執行，屆時人民幣很大機會被挑選作為結算貨幣，擴大市場對人民幣需求。此外，明年北京冬季奧運會舉行期間若可如市場預期般落實推行數字人民幣，可望進一步壯大人民幣的使用。

還有一點就是目前中國佔全球出口市場達12%，是一個相當大的比重。其他國家要購買中國貨品，使用人民幣的機會亦增加。

如看好人民幣前景，可趁現時銀行爆發加息搶客戰的時機，以銀行指定的新資金或兌換資金敍做人民幣定期，增取優惠息率。

1個月存期：富邦4.88厘息最高

以兌換資金於匯豐及中信銀行敍做7天的短期定存，有達到10厘的高息。以10萬元存款計，7天已有差不多200元落袋。1個月存期，屬富邦的4.88厘息率最高，其中中信、中銀都有超過3.8厘及3.5厘。中信銀行的兌換資金優惠利息到7月31日會到期，有意申請者要盡快行動。至於匯豐的優惠息率是視乎客戶採用的戶口等級而定，高端銀行服務客戶會有較高的息率。

對於敍做定期存款應選短期抑或長期，除了視乎個人的資金需要之外，也要看貨幣的走勢去決定。溫灼培認為人民幣的話可選擇長期存款，因為除了人民幣本身有優勢之外，美元地位逐步被蠶食也是主要原因。「貨幣是要相對比較的，所以要知道人民幣長遠是否值得看好，就需要評估美元的長期走勢。」

中美角力白熱化，兩國互鬥有損經濟，對貨幣匯價也有影響。溫灼培認為，兩國的矛盾確實為人民幣帶來壓力，但相對地美元面對的壓力更大。

國際貨幣基金組織（IMF）報告顯示美元在全球儲備貨幣中的佔比，在過去兩個季度都跌穿了60%的關鍵水平去到25年低位。溫灼培表示這反映了全球正步向去美元化，對美元的依賴減少，將對美元匯價構成很大壓力。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）每月公布的數字亦見到歐元已經超越美元成為全球最主要的支付貨幣，換言之除了儲備貨幣外，美元的主要支付貨幣地位已岌岌可危。另外，隨着電動車及再生能源普及，全球着力減低原油使用，美元作為原油交易主要貨幣，需求也肯定會進一步下降。電子貨幣為大勢所趨，美國在這方面的發展遠落後於其他國家。溫預期日後電子貨幣落實推行後，美元的地位會進一步受到威脅。

溫灼培不諱言，中美在中南海爆發衝突的危機是持有人民幣的隱憂，不過他相信發生的風險不大，所以人民幣仍值得長期持有。

半年及1年的長期定存，在優惠戰爆發下息率都普遍搶高至2厘以上。1年期存款中信提供高達2.65厘年息，需以新資金透過網上理財及手機應用程式開立，這部分優惠至9月底；其次為年息達2.55厘的招商永隆，可以現有資金開立，需透過網上、手機或電話銀行設立。

南洋商業銀行則以高息優惠吸引新客戶，8月5日前全新個人客戶以新資金50萬元人民幣敍做定期，12個月存期享2.7厘高息，目前各行中最高，一年賺息1.35萬元，每月派息；200天存期的年息亦有2.6厘。現有客戶推薦新客戶同享此優惠。

溫說，美元過去的儲備貨幣及支付貨幣的地位，賦予了很高的溢價予美元。隨着這些地位逐步被取代，當中的溢價也會減少，導致美元匯價下跌。

[退休綢繆]