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粉嶺名都下半年呎價料升5%

【明報專訊】過去兩年二手市場有不穩定因素，受社會運動及疫情影響，粉嶺名都交投量反覆，直至今年上半年起，屋苑成交量及呎價均回升，區內代理表示，本港整體經濟轉趨穩定，加上疫情轉好，看好粉嶺未來前景，預料下半年區內指標屋苑之一的粉嶺名都，交投量將趨穩定，預計整體呎價水平可上升5%。

明報記者 郭雯慧

中原高級區域營業董事藍浩然表示，粉嶺名都最新錄得4座中層G室易手，實用454方呎，3房間隔，在零議價下以625萬元成交，實呎13767元，成交價稍高於市場價；原業主於2018年以600萬元買入，持貨約4年，現轉手帳面獲利25萬元，單位升值4.2%。

嘉熙首錄二手成交 兩房戶料微賺

大埔白石角嘉熙新近錄首宗二手成交；中原分行經理許秋偉表示，屋苑5座低層H室，實用466方呎2房戶，以798萬元成交，實呎17,124元；原業主2018年以744.6萬元一手購入，持貨約3年，帳面獲利約53.4萬元或約7.2%離場，扣除稅項開支和其他開支，料仍微賺離場。

將軍澳半新盤海翩匯實呎亦破2萬元大關。香港置業分區董事劉浩勤表示，海翩匯5座高層J室，實用520方呎2房戶，望海景，以1058萬元成交，實呎20346元，成交價及呎價均創屋苑2房新高紀錄；原業主2016年9月以717.94萬元一手買入上述單位，持貨近5年，帳面獲利340.06萬元或47%

再有業主移民沽貨個案。美聯高級營業經理何智豪表示，沙田第一城新錄48座高層E室獲轉手，實用284方呎2房間隔，望內園景，因樓上單位曾發生事故，加上業主計劃移民，故以約490萬元售出，失守500萬元大關，實呎約17254元；原業主2013年以328萬元購入，持貨約8年，帳面獲利162萬元或49%。

第一城業主趕移民 2房跌穿500萬

中原區域營業董事林龍南指，北角海峰園新錄南峰閣中層E室成交，實用612方呎2房間隔，成交價1035萬元、實呎16912元，成交價較銀行估價低近兩成。

林續指，買家鍾情單位向南，加止單位較市價低水，故不介意購入凶宅同層單位；原業主2011年5月以610萬元買入單位，帳面獲利425萬元或70%。翻查資料，該層凶宅單位的前業主，於2018年從單位墮下身亡。

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