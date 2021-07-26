逸南主打迷你戶 南區上車盤

明報記者 歐陽慧恩

攝影 楊柏賢

位於鴨脷洲大街71號的逸南，鄰近同系倚南，項目關鍵日期為明年10月31日，樓花期長約15個月，總共提供90個、實用面積介乎183至186方呎的開放式單位，以及44個面積介乎242至264方呎的1房單位，主攻上車客市場。另有4伙1房特色戶，實用面積介乎300至334方呎。項目5月推出以來累沽約60伙， 佔項目單位總數138伙逾四成，反應不俗。

4伙特色戶 實用300至334呎

發展商早前開放一個以22樓A室為藍本的交樓標準示範單位，實用面積264方呎，1房間隔，為項目除特色戶外，實用面積最大的分層戶型，單位採用淺色木紋地板，開則方正，並設有兩邊對流窗，有助保持室內空氣流通，加上客飯廳大窗接近落地，令單位室內更光猛。

項目主攻年輕上車客市場，故因應年輕人的生活喜好，在廳內附設入牆式Bowers & Wilkins揚聲器，住戶可在單位內輕鬆賞樂。

廳內附設入牆式揚聲器

睡房方面，採雙邊窗設計，為房間增加不同觀景角度，以及提高空氣對流和採光度。由於項目所有單位均採用開放式廚房設計，發展商在廚櫃設計上也花了心思，除設有嵌入式煤氣煮食爐外，也附上西門子微波爐、洗衣乾衣機、雪櫃、抽油煙機，最特別的是廚櫃下方設有一個嵌入式活動儲物櫃，既可作活動茶几，亦可收納小型用品，不需要的時候又可以推入廚櫃內，節省單位空間。浴室同樣配有靈活設備，牆身裝有儲物櫃及晾衣架，其中晾衣架可收起，不用時不會影響觀感，至於牆身及地板就採用淺色石材及瓷磚鋪砌，既美觀又耐用，不過要留意洗手盆設於洗手間外。雖然浴室內並沒有窗，但打開門後將正對單位的露台，有助驅散浴室內的濕氣及異味。

距港鐵利東站2分鐘步程

雖然逸南的規模不大，但仍設專屬住客會所，提供燒烤場地、健身設施及休憩空間等設備，除可以為住戶提供日常康樂和運動的活動外，亦能成為親友聚會的場地，加上會所設有綠化空間，與附近的街道形成鮮明對比。

至於屋苑附近雖然沒有大型購物商場，但仍不乏民生店舖，為附近居民提供生活所需，住戶只需步行約2分鐘便可到達港鐵利東站，盡享便捷生活。

[睇樓速遞]