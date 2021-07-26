禮頓山三房呎售5.06萬 一個月賣貴2%

可留意的是，禮頓山8座另一中層B室，實用同為1240方呎，6月以6148萬元連車位售出、實呎49,581元；原業主永達高投資有限公司（SUCCESS TOP INVESTMENT LIMITED），董事包括禮頓山發展商新地（0016）前執行董事黃奕鑑等，單位於2007年以2088萬元連車位購入，帳面獲利4060萬元或約2倍。換言之，前述同類3房的新成交，呎價較一個多月前賣貴2%。

海天晉一房特色戶呎售2.23萬 同類新高

將軍澳半新盤亦錄高價成交，中原營業董事伍錦基指出，海天晉6B座低層特色戶，實用347方呎1房間隔連平台，以773.8萬元成交、實呎22,300元，呎價創屋苑1房單位新高；與今年5月錄得、由7A座中層實用363方呎一房戶所創的同類舊最高實呎紀錄20,937元相比，再推高1363元或約6.5%；原業主2016年以462.76萬元一手購入，持貨5年，帳面賺逾311萬元或67%。

另香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳都會駅8座中低層A室，實用651方呎3房間隔，以市價1057萬元成交、實呎16,237元；原業主2008年4月以400萬元購入，持貨13年，帳面獲利657萬或1.64倍。

新界方面，中原營業經理王勤學表示，元朗Grand YOHO第1座低層G室，實用507方呎兩房間隔，零議價下以920萬元成交、實呎18,146元；原業主2016年9月以756.3萬元一手買入，帳面獲利163.7萬元或約22%。

另市場消息指出，九龍塘畢架山道悅園雙號屋，實用4439方呎，以約2.4億元沽出，呎價約5.4萬元；據悉物業原業主為石天影業有限公司，公司董事是劉偉城（石天）及劉維新，兩人早於1987年以公司名義以595萬元買入上址，即帳面賺2.3億元或39倍。資料顯示，上述物業為四按盤，因原業主於2016年至2020年曾向不同財務公司承造4次按揭。