東角道原TWIST舖叫租88萬 較高峰挫六成

早前結業 複式舖總面積6223呎

上述商舖位於東角道26號怡東商場地下13至16號舖、另連1樓複式商舖，面積共約6223方呎，由已故賭王何鴻燊的四太太梁安琪旗下尚嘉控股持有，是東角道一帶罕有的複式商舖。TWIST早前結業後，業主隨即重新將商舖放售，月租叫價88萬元，呎租叫價約141元。

四太梁安琪持有 如租出仍具4.6厘回報

翻查資料，上述商舖在零售高峰期，曾獲連鎖電器品牌百老滙租用，最初月租約150萬元，至2017年中離場前月租曾高見220萬元，商舖曾丟吉數月，並在同年獲另一時裝品牌bauhaus，以每月40萬元短租，及後在2018年初獲時裝店TWIST以月租約100萬元承租，當時租金已較高峰期大跌55%，至本月初離場。資料顯示，梁安琪早於1997年，以約2.28億元購入上述商舖，即使是次大幅調低商舖租金叫價，但因屬早前購入的物業，其租金回報亦算理想，若以現時月租叫價88萬元租出，仍可享租金回報約4.6厘。

另一方面，連接馬鞍山和屯門的港鐵（0066）屯馬線，早前全線開通，帶動九龍城人流；美聯工商舖研究部資料顯示，屯馬綫通車後，九龍城一帶商舖錄得不少加租成交、或提高叫租個案，普遍加幅約10%至近30%。

屯馬線帶動九龍城土瓜灣商舖租金升

綜合美聯工商舖及市場資訊，該區近期錄得的加租成交，包括九龍城龍崗道1至3號地下舖位連入則閣，原租客為茶餐廳，月租5.3萬，屯馬線通車後，新近落實以5.5萬被冷凍食材店租用，較舊租金升3.8%。

另外，土瓜灣馬頭圍道354號地下一個已交吉舖位，原以6萬元叫租，在屯馬線全綫開通後，業主先後兩次調高叫租，通車初期先加至6.5萬元，新近再提至8萬元，累積加幅比通車前高約33%。

此外，第一太平戴維斯獲委為獨家代理，以現狀及連租約形式，招標出售油麻地窩打老道1M至1S號金堂大廈地下D1舖、1樓及2樓的全新殘疾人士院舍物業，總實用面積10,499方呎，現由兩家私營院舍租用，8月31日截標。第一太平戴維斯香港董事總經理、投資及銷售部主管袁志光指出，業主意向價約1.8億元，即意向呎價逾1.7萬元，預計租務回報約3.5厘。