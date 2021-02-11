中原美聯：料大部分柏傲莊III客戶接納賠償

中原陳永傑：僅零星客戶表示擬取消交易

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，經中原購入柏傲莊III單位的客戶絕大部分均願意接受發展商提出的賠償方案，只有零星客戶、大約只有5名買家表示考慮取消交易，惟現時仍未有具體撻訂。

美聯布少明：暫未聽聞有客戶終止交易

美聯住宅部行政總裁布少明指出，以他了解，經美聯購入柏傲莊III單位的客戶一般都接受發展商提出的賠償，暫時未有客戶要求終止交易。

據了解，柏傲莊III部分買家，已收到新世界有關信件，信內主要提供4個選項，其中3個是因應業主簽訂買賣合約時選擇的付款辦法，而提出3種不同賠償方案，分別為180天付款計劃、420天付款計劃、建築期付款計劃，另一個選項為取消成交，上述4個方案均可獲賠償。有關賠償方案分兩部分，首部分是一筆額外津貼；另一部分是利息補償，據新世界7月初發出的新聞稿交代，柏傲莊III的預計關鍵日期由原先2023月6月30日，估計延遲9個月至2024年3月31日，選擇維持交易的業主，可獲由2023年6月30日起計至完成交易的利息補償，息率為P加2厘（即7厘）。

混凝土檢測不達標 料延遲9個月交樓

據悉，業主簽訂協議後，可隨即收到額外津貼及約6個月利息補償，餘下的3個月利息補償將在交樓後才支付。若關鍵日期延遲比預期的9個月長，利息補償額將按比例計。至於選擇取消交易買家，其利息補償是假設買家已付款3個月，並以P加2厘（即7厘）計算。