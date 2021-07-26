本月新盤成交1160宗 上嵐沽39伙 業界料樓市短期將整固 全月一手成交跌兩成

明報記者 林可為 盧浩鏘

本月迄今新盤市場累積錄約1160宗成交，其中以中海外（0688）啟德跑道區維港1號售約500宗，成績最理想。至於昨日首輪開賣79伙的上嵐（3張價單折實均呎1.83萬至2.03萬元），全日售約39伙，佔首輪發售單位總數的50%，其中近七成買家為用家。

上嵐是次首輪發售單位，實用265至290方呎、全屬1房戶，折實價450.18萬至599.8萬元。

芳菲首批料獲足額認購 擬周六開賣

至於協成行何文田勝利道14個月樓花芳菲，日前以折實均呎26,139元首推30伙後，過去兩日接受認購，市場消息指接獲近40票，獲足額認購。

芳菲首批單位涉30個1房、2房戶，實用286至465方呎，提供最高10%折扣，單位折實價680萬至1354.95萬元、折實呎價23,189元至29,140元，有機會短期內加價加推，最快周六（31日）首輪發售。

維港滙系列兩日售12伙 吸金1.37億元

信置（0083）系樓盤過去兩日共售約16伙，套現逾1.95億元，其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I、II，合共售約12伙，吸金1.37億元，單位成交價736.7萬到2262萬元。

香港小輪（0050）牽頭屯門青山灣帝御系列，過去兩日售約8伙，其中帝御‧星濤2座19樓08室，實用290方呎連天台、採1房間隔，成交價559.17萬元、實呎19,282元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，本月全月一手成交料約1500宗，較6月錄約1870宗按月跌20%；陳表示，7月一、二手物業成交回落，主要是因為樓價上升，而最新公布的中原城市領先指數CCL，也在高位反覆爭持，認為物業成交量短暫整固屬正常現象。

恆大．珺瓏灣II期買家撻訂料損26萬

此外，日前有銀行表示暫停接受恒大（3333）在港新盤之樓花按揭申請後（主要為屯門掃管笏恆大．珺瓏灣II期、長沙灣恆大‧睿峰），據恆大．珺瓏灣II期成交紀錄冊顯示，原於7月18日以528.1萬元售出的5A座11樓D室，實用307方呎一房戶，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉逾26萬元，令本月主要新盤撻訂增至約18宗。

恒大回應稱，將視乎情况，讓客戶申請延期成交日至收到成交通知書後60天，並豁免該60天的罰息；可留意是，恆大．珺瓏灣I期已屆現樓，意味不受今次銀行拒批樓花按揭影響。