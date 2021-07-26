馬泰陽：移民潮下樓市熱度不減

事實上，現時往來各國日漸便利，移民人士不需要與親友或生意伙伴完全脫離，不少人「移民不移居」，不會長期居於外國，繼續保留本港既有物業，有人取得海外身分以在外國投資房地產，享受資產增值回報，部分人更有機會日後回流香港或「兩邊走」。

香港作為國際金融城市，向來資金流動性高，本港銀行體系結餘高逾4500億元維持於歷史新高水平，反映投資者對香港市場的信心。

一手交投亦強勁，豪宅新盤交投更有價有市，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，本年迄今（截至7月19日）新盤共售出近9700個單位，佔去年全年逾14400個單位約67%；年內逾億元表現相當突出，並率先超越去年全年。本年迄今逾億元新盤共售出約70個單位，比起去年全年約61個高出近一成半，表現跑贏大市。

展望未來樓市走勢，疫情持續緩和，經濟活動漸回復正軌，就業情况亦有明顯改善，失業率連跌4期，最新為5.5%，跌至逾一年低位。若未來中港恢復通關，將為樓市注入強心針，交投料更為活躍，今年樓價料升15%。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]