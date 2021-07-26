布少明：寧買當頭起？買在未升前？

綜合美聯資料，若統計7月12日至18日的一周，全港35個大型屋苑合共錄99宗成交，與前一周的99宗相同，宗數已連續於近百宗的活躍水平橫行。市民對樓市的信心已經回復到疫前的水平。美聯信心指數最新指數報69.4點，已維持於平均值之上23周，為有紀錄以來的第二長的時間。同時，近半年樓價穩步上揚，加上經濟逐步復蘇，促使銀行業界紛紛增加資源搶佔樓按市場，有銀行開始重推不同按揭優惠，包括增加現金回贈或逐步降低回贈的貸款金額門檻等，可見銀行按揭風險取態漸漸由年初的「審慎」變成「正面」，側面反映業界對樓市前景的信心。

近期有部分藍籌屋苑成交價，已明顯較早前大幅回升，作為有意入市的準買家亦有可能「心大心細」：究竟應該「寧買當頭起」，去購買一些交投價從低位回升、相當穩定的一線藍籌屋苑，抑或是去尋找一些價格相對低水、升勢明顯比一線藍籌屋苑緩慢的二三線屋苑，希望「買在未升前」？

筆者的意見是，「百貨應百客」，所以兩個答案都對。「寧買當頭起」去追買一線屋苑，抑或於二三線屋苑中「尋寶」，都是各取所需，重要的是找到適合自己的選擇。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]