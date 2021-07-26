廖偉強：地產代理行業本質提升

當然有些人在年輕的時候性格非常暴躁，行為極端偏激，但經過挫折之後，或受到某些人為的影響令其思想上產生改變，可以由本質的性格，轉化為優質的行為。

正如客戶光顧一間茶餐廳和一間酒店，就會有很不一樣的體驗，茶餐廳的店員並非每一位都無禮貌，只是工作的內容是需要快速及簡單的招待，加上茶餐廳只講求食物質素及速度，部分更會忽視環境衛生、談吐、儀表，甚至乎一些比較差的連禮貌也欠奉！相反，酒店是講求客戶的體驗，當然要求員工無論從儀表、談吐、禮貌、聲線、環境及服務等都要達到極致，這些就是大部分人認為茶餐廳本質應有的行為，反之酒店業就會帶給客戶優質的體驗。

由於地產代理行業之前未受到地產代理監管局的監管，難免導致從業員質素良莠不齊，所以曾經被傳媒列入為不受歡迎的行業之一。部分市民可能停留在舊時的觀感，再加上近年地產代理銷售新盤的行為，使部分客戶覺得地產代理的本質如是！

事實是自從地產代理監管局出現之後，無論在行為及操守方面對地產代理的要求都非常重視，地產代理行的負責人亦深明這個道理，所以對員工的本質加以改變，務求令到所有員工都可以達到優質境界，相信不久之後，地產代理行業的最差排名將會出現超級逆轉！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]