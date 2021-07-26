陳永傑：聯儲加息 雷聲大雨點小？

近兩三個月美國通脹升勢凌厲，引起全球投資市場關注，憂心觸發加息，造成波動。但筆者看法與9年前相似，加息動作繼續雷聲大雨點小，理由是美國本身也有許多隱憂，加息必會更審慎，甚至真的要加息亦會十分克制，不會隨便大手加息。

即使美國前財長薩默斯認為，美國債市近期走勢可能是受到技術因素影響，以致低估通脹風險。美國10年期國庫券孳息率較早前急挫至2月份以來最低，市場人士視之為反映投資者相信通脹升勢，只會是暫時的。

聯儲局發表半年度貨幣政策報告，提到美國次季經濟數據顯示，市場需求進一步強勁增長。認為隨着特殊情况過去，供求將趨平衡，普遍預期通脹將會下降。

病毒蹂躪 料最少等4年才加息

報告認為，近期供應鏈樽頸推升商品價格，通脹壓力或更持久，相信經過一段時間短暫高通脹之後，會回落至聯儲局2%長期通脹目標水平。

6月份通脹再升，無疑會令聯儲局加快縮減買債，達到縮表之效。美國經濟經過新冠病毒蹂躪一年多，傷勢不輕。近期美國通脹加劇全因供應鏈斷裂所致，只要生產線恢復正常，通脹壓力自然消解。

今次疫情對經濟打擊，遠比環球金融海嘯嚴重，美國復元時間將會更長，不可能太快加息。無理由今次加息比2015年的一次來得快，當年說加息說了近4年，現在置業人士仍可謹慎投資。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]