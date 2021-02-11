摩根大通亞洲：美科技股本周放榜 留意納指購10252

市場除了關注美國經濟復蘇前景外，美國大型企業業績同樣備受投資者注視，本周將聚焦於大型科技股業績。據彭博資訊資料，facebook（FB）、亞馬遜（AMZN）、蘋果（AAPL）等將於本周公布季績。如投資者希望集中部署科技股業績，可留意與納斯達克100指數掛鈎的認股證。

看好可參考納指購10252，行使價16000點，實際槓桿逾10倍，看淡可留意納指沽10248，行使價13000點，實際槓桿約7倍，兩隻均為今年12月中到期。

註：以上數據截至2021年7月23日下午4時

資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com

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