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2021年7月26日星期一
陳大為 世界為觀
投資策略
眾安推提早出糧貸款 料吸「月光族」 實際年利率逾30厘 免息期7日
提早出糧提早月光 莊太量籲勿捲債務
「鋤D會」成員公司續購恒大債 中譽本月斥近1.8億元掃貨
海底撈「盈警」 稱表現不似預期
中燃全體董事2250萬薪酬 捐湖北氣爆死傷者
金山音響業務崛起 劍指新能源車市場
瑞銀陳志立：流動性轉弱不利港股看好收息股濠賭股
降銀行股評級 對金融地產股審慎
港大王于漸：兩大改革助港再工業化
心瑋醫療 產品推進速度快
錢方引入PayMe吸港商戶 料來年增3000客 刺激交易量升25%
用友軟件：以港作跳板 拓東南亞市場
宏利伙浸會日間醫療中心 推門診手術免找數服務
呼氣檢測燒脂速度 即知瘦身效率
台商之子創業 堅持自行闖蕩
張兆聰：沽中港股 轉倉美股
余淑穎：轉為全職媽媽須周詳考慮
環球經濟數據
劉思明：北水密密吸 中移Call 18739
張兆聰：油價看俏 留意兩油股
潘啓才：冠均國際控股似注資產或爆升
陳大為：歐央行似願忍受一時的通脹
《幫你格價》：醫療費昂貴 留學保險不可少
沈永年：內地聯名買樓未必着數
趙海珠：關注變種病毒 英國成參考先例
謝紹榮：歐洲央行懶理通脹續灌水
陸振球：水災後料更多人投保 留意平保
陸振球：年輕人愛炒美股 港股交投趨萎縮？
林少陽：教育股風波牽連甚廣
技術取勝：中電處上升軌之上
謝偉銓：「一地多用」要落實勿空談
李聲揚：早應轉戰美股
蔡金強：人生不如意十有八九
艾雲豪：注意力經濟戰中的裁判官和犧牲者
蘇沛豐：不受疫情監管影響 敏華趁低吸
李順威：周期增長見頂 資金轉入增長股
劉思明：碳中和概念 東方電氣冷敲
何啟聰：科技股持續捱沽 看淡可沽騰訊17694
瑞銀亞洲：資金流入撈底 快手認購18655
摩根大通亞洲：美科技股本周放榜 留意納指購10252
周顯：買入生平第一隻美股
王弼：為何油股追不上油價？
曾淵滄：勿把中央政策當耳邊風
湯文亮：通脹不應該加息
陳永傑：聯儲加息 雷聲大雨點小？
廖偉強：地產代理行業本質提升
布少明：寧買當頭起？買在未升前？
馬泰陽：移民潮下樓市熱度不減
本月新盤成交1160宗 上嵐沽39伙 業界料樓市短期將整固 全月一手成交跌兩成
買家心聲．上嵐買家：元朗新盤價錢貴 上嵐開價算合理
中原美聯：料大部分柏傲莊III客戶接納賠償
東角道原TWIST舖叫租88萬 較高峰挫六成
禮頓山三房呎售5.06萬 一個月賣貴2%
7月物業註冊料9300宗 按月微跌
逸南主打迷你戶 南區上車盤
粉嶺名都下半年呎價料升5%
人民幣定存 賺息賺升值
陳大為：歐央行似願忍受一時的通脹
【明報專訊】上周歐洲央行對其貨幣政策的中期部署作出了調整，內容簡述如下：
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提早出糧提早月光 莊太量籲勿捲債務
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潘啓才：冠均國際控股似注資產或爆升
陳大為：歐央行似願忍受一時的通脹
《幫你格價》：醫療費昂貴 留學保險不可少
沈永年：內地聯名買樓未必着數
趙海珠：關注變種病毒 英國成參考先例
謝紹榮：歐洲央行懶理通脹續灌水
陸振球：水災後料更多人投保 留意平保
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技術取勝：中電處上升軌之上
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李聲揚：早應轉戰美股
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