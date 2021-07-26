呼氣檢測燒脂速度 即知瘦身效率

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

王態科技（King's Phase Technologies）創辦人兼行政總裁駱冠文表示，市場上有很多方法號稱能夠有效瘦身，對一般人來說，瘦身的最大阻礙是初期很難知道那種方法對自己有沒有效，可能要兩三個月後才知道。若改變飲食習慣或者做運動一至兩星期後，仍然未感覺到外形或體重有些明顯分別，就很容易會感到氣餒而放棄。

所以，該公司在兩年前就開始研製一種小型儀器，可以透過檢測一個人呼出的口氣內的化學物質，即時量度出燒脂速度並數據化。用戶在改變飲食習慣或建立某種運動習慣的初期，已可以知道那種方法是否能夠有效燒脂，不用花太長時間觀察成效。

測口氣中丙酮濃度 可知燒脂速度

駱冠文解釋，因為人體燒脂時，會產生3種酮體物質（Ketone Bodies），其中兩種會進入血液循環，一種（丙酮，Acetone）會隨呼吸排出。因此，透過檢測口氣中的丙酮濃度，可以知道一個人的燒脂速度是高是低。他表示，以一般成年男士來說，如果該公司的儀器透過檢測口氣量度到的燒脂指數在2500上下，其體重大致維持不變。如果燒脂指數經常明顯超過2500（如達3500或以上），就可以在短期內看到減磅效果。如果燒脂指數經常明顯低過2500（如1500或以下），會在短期內看到其體重增加。

據悉，這種儀器以往都有其他公司研製過，但因為靈敏度不高，只限奉行「生酮飲食法」的人，以及一些糖尿病末期病人才適用（因病人不能代謝糖類作為能源，只能代謝脂肪類，於是體內的丙酮大增）。

駱冠文指出，由於口氣中的丙酮有限，研發這儀器最大困難是其靈敏度要非常高。初期，公司曾經打算採購市場上現有氣體傳感器，但它們的靈敏度不足，所以他們自行研發。他們參考酒精呼氣測試儀器內的氣體傳感器晶片，用類似的陶瓷物料，自行研究新配方及製造所需的溫度、濕度、壓力等。一共測試了數百個組合，直至大約半年前，才研究出靈敏度滿意的氣體傳感器晶片。

他表示，公司的氣體傳感器晶片毋須用精密製程技術，1微米製程技術已足夠。至於晶圓方面，直徑4吋的亦足夠，毋須用上直徑8吋或12吋，因為氣體傳感器晶片的真正尺寸只是「1毫米 x 1毫米」，外面的都是封裝物料和接腳等。

第一代產品或只產千件 測市場反應

成功研發氣體傳感器後，他們再用3至4個月來解決信號處理和雜噪等問題，並找了近30人來測試，所以對於這儀器的準確程度，已經有相當的信心。不過，該公司暫時計劃，第一代產品可能只生產1000件，在今年底推出，以測試一下市場反應，累積經驗。

第二代產品將會設計得更纖薄小巧，同時加強工業設計，美化外觀；第二代產品可能會修改成穿戴式設計，取消顯示屏，所有數據都在智能手機上顯示，屆時才會生產較大數量。

駱冠文認為，新冠疫情下，一般人大多數時間被迫困在室內，外出運動及活動時間大減，體重難免會增加。因此，他相信，當今年底疫情顯著放緩，大多數人又注射了新冠疫苗之後，一定會有不少人打算瘦身。所以，就算只有香港人購買，要賣出1000件不太困難。他們在月前已做過市場調查，大多數受訪者都回覆，若產品售價低於1000元，屬可以接受。

駱冠文計劃，在今年底推出第一代產品時，會和運動相關的機構合作，以作宣傳推廣。例如，可能送出一批給香港的精英運動員，讓他們試用。

韓企商討合作 傾向出售解決方案

另外，早前有韓國集團透過互聯網找到該公司，表示有興趣商討合作。雙方已開過一次Zoom會議，初步探討合作的可能和方式。駱冠文較傾向出售解決方案，即是出售傳感器連同演算法，讓對方自行推出產品；這樣可以分享到銷售成績，同時保留核心技術和關鍵零部件。

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