宏利伙浸會日間醫療中心 推門診手術免找數服務

獲批索償個案較初期增4倍

此項電子索償服務是客戶透過諮詢相關醫生確認手術後，便可於診所內以手機掃描二維碼，輸入身分證號碼、生日日期、電話號碼等個人資料，及選擇負責醫生，便可傳送資料以進行批核，最快可在三個工作天內批出，其餘100多間宏利合作的服務中心亦可使用。

宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，服務由2019年底推出至今，獲批的索償個案已較初期增4倍。而截至今年第一季尾，自願醫保佔宏利醫療保單六成，紀榮道指，自願醫保將持續為宏利重點醫療產品之一。

香港浸信會醫院日間醫療中心提供不必住院的服務，如身體檢查、腸胃鏡檢查及造影服務等。香港浸信會醫院總經理黃婉玲表示，中心提供檢查和小手術的服務可省卻不必要的住院時間，減少24小時護士看護的費用，相較傳統醫院節省成本。醫療中心位於九龍東，她形容是將醫院搬落社區。她續指出，日間醫療中心是世界趨勢，以醫院標準為根據，既可減輕醫院負擔，同時輕微改善公私營醫療比例。

此外，位於鄰近位置的浸會醫院九龍東醫療中心預計將於2023年落成並投入服務，樓高30層，提供專科門診服務，如洗腎，化療等。