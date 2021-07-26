用友軟件：以港作跳板 拓東南亞市場

去年海外營收增16% 目標年增兩成

郭葆春表示，集團於全球服務650萬名客戶，海外客戶有逾1000名，當中香港客戶約有500名，去年香港亦新增數十名新客戶。郭葆春表示，在港主要服務中高端客戶，與客戶屬長期合作，約5年至10年，客戶大部分為「前店後廠」的企業，即辦公室和銷售店舖在香港，生產工廠在內地，集團為其提供「遠程」科技服務。用友軟件（香港）副總經理曾莉穎解釋，疫情因素全球實施封關，期間雲計算服務向跨境企業客戶提供線上管理軟件，以及提供O2O（線上至線下）的營銷平台等。郭葆春直言，集團於內地的雲計算行業屬龍頭位置，對香港市場的資本投入具有優勢，集團的業務亦具有跨境優勢，能吸引一些想透過香港進入內地市場的海外企業。曾莉穎稱，集團選取香港作為海外市場的基地，可以透過吸納國際人才，了解國際性企業的需求，再進駐東南亞市場，開設辦公室。