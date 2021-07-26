錢方引入PayMe吸港商戶 料來年增3000客 刺激交易量升25%

明報記者 周綺琪

QFPay早於2010年由「80後」港青李英豪創辦，主力為商戶聚合多種不同電子支付平台，並於每宗交易收取1%至2%不等的手續費，當中部分為集團收益，其餘則為支付平台交易費用。

集團早年集中發展內地市場，至2015年則「回歸」香港，目前已擁有近1萬個本地商戶，並提供多種支付方法，包括信用卡、WeChat Pay、Alipay、八達通等，並於近期引入PayMe及智豐收。

PayMe佔小額交易達六成

集團海外聯合創始人及總經理梁生光表示，PayMe屬近年香港主流支付方式，惟不少商戶仍未使用相關平台，故是次選擇引入該電子支付工具。現時Shopify、順豐、「士多Ztore」等大型商戶亦已對接PayMe收款。

梁生光又指出，由於PayMe交易操作相對簡易，據部分商戶透露，2000元以下的小額交易，使用PayMe付款佔比高達六成，較使用信用卡為高。他續料，旗下商戶將陸續引入相關收款方式，並相信可為集團未來一年增添3000個新商戶，交易量亦有望提升約25%。

政府本月初推出5000元電子消費券計劃，並透過4種指定支付工具向市民發放。梁生光透露，集團近期新增商戶數量較去年同期彈升5倍，營業額亦錄得4倍增長，反映計劃有助教育市場在金融科技應用上急步向前，「𠵱家好難避免用電子錢包，有好多新商業模式都可以做到。」

冀引入「先買後付」 逐步拓亞太市場

事實上，除了聚合電子支付平台，QFPay近年更開設「錢商（QFShop）」，提供數碼營銷業務。梁生光表示，現時網上營商趨勢是不可逆轉，而網店亦已變成「必需品」。他續稱，未來開放API（應用程式介面），以至Blockchain（區塊鏈）等應用下，服務商戶市場發展潛力仍然很大。

至於未來發展部署，梁生光稱，集團現時已與GrabPay、LINE Pay等多個電子錢包對接，相信在通關後可重啟相關合作方案，逐步拓展業務至亞太區市場；集團未來亦冀引入虛擬銀行「先買後付」等新興服務，迎合市場需要。