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港大王于漸：兩大改革助港再工業化

【明報專訊】香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸認為，本港在新的複雜國際環境下若要「再工業化」，特區政府在土地、體制及政策等方面須給予支持，例如重新規劃新界土地作工業發展用途，教育系統除了要繼續培育研發及創新的人才外，亦應加強培訓與工業相關的技術人員。

中央本月初由七大監管部門進駐調查內地叫車平台滴滴出行（DIDI）後，上周又出手整頓教育行業，要求現有學科類培訓機構須統一登記為非營利機構，收緊監管速度之快及力度之大出乎市場意料之外，整體中資股面對潛在政策風險亦驟增，上周不止恒指下跌682點或2.44%，恒生小型股指數、恒生小型股指數、MSCI中國指數及恒生科技指數亦分別急挫2.75%、3.37%、3.71%及4.55%，可見中資股跌勢頗為全面。 

內地未來料加快發展製造業

上周五內地網站流傳一篇分析，《Money Monday》認為頗有參考價值，當中指「我們認為基本國策已經發生變化。過去10年，中國希望學美國通過發展服務業來推動GDP增長，但經過了2018年中美貿易摩擦和2020年新冠病毒肺炎疫情的兩次衝擊，讓最高層意識到工業體系的完整和完備是非常重要的……我們已經拋棄了美國道路，轉向了德國道路，通過發展製造業帶動GDP未來的進一步增長，所以重製造、輕服務已經成為未來三到五年、甚至五至七年的基本政策，在製造業得到資本市場大力融資、政策扶持之外，我們看到服務業一系列的遏制政策都出台了，針對教育、醫美、電子煙、電商、傳媒、娛樂、遊戲行業」。

過去30年供應鏈興起 全球製造業大變革

中央於3月公布「十四五」規劃中已首次提出支持本港建設為國際創新科技中心，因此本港在內地未來加快發展製造業的過程中也扮演關鍵角色，港大王于漸早前在香港工業總會發表《香港製造：香港工業啟新章》的研究報告中便就此詳細分析。他首先指出，隨着1990年代開始科技發展及全球化加快，生產程序由一個工廠或一個企業全部包辦，轉為至不同地點的不同企業進行，出現所謂的生產鏈或供應鏈，而市場發展證明此模式愈來愈有效益，因此不單在某一地區出現，而是遍佈至世界各地進行，令全球製造業出現了翻天覆地的變化，「生產鏈不再集中在一個公司裏面，而是遍布全個城市、全個地區，甚至是全世界」。

根據王于漸的分析，全球供應鏈能夠有效運作，體制、產權、貿易合約及公平裁決均是很重要的因素，「某一家企業怎麼可以與地球另一端的企業貿易而又有互補呢？背後一定要有良好的制度，並且可以解決糾紛，政府亦要有適當的監管力度。」他續說，中美貿易數據顯示，「中國賺取龐大盈餘、美國錄得嚴重赤字」屬統計口徑上出現問題，並無真正統計中美在雙方貿易中各自增值多少，跟着某些政府便開始保護主義，進行一系列不適當的監管，影響供應鏈正常運作，不利全球經濟發展。

知識科研等無形資產 屬本港最寶貴資產

至於本港的情况，王于漸表示，在他孩提時代，本港製造業是低技能勞工密集，現時則要靠無形資本致勝：「當我們的工業不再是原設備生產（OEM），而是原設計生產（ODM）或自有品牌生產（OBM）的時候，我們要重視的是輔助生產的服務業，我們要建立無形資本，怎麼是無形資本呢？並非一張枱、一張桌、一部機器或一間廠房，我們最有價值的並非見得到、摸得到的東西，而是見不到、摸不到的資產，什麼東西雖然見不到、摸不到，但仍然是屬於我呢？這便是知識、科研的成果了」。

王于漸表示，以經濟學的說法，掌握知識及科技等無形資產後，很容易具備規模效益，「你一個人每次只可以寫一個字，但你教識一個機械人後，它可以寫10億個字」。

 經濟活動集中港九不合理 宜加快發展新界

由於本港具備全球一流的大學，科研能力強勁，不少港資企業亦擁有良好的品牌及聲譽，具備這些無形資產，王于漸相信，香港的工業是有條件再發展的，但若要在本地為最具競爭力及高增值的製造業（如先進電子業、食品科技及食品加工、回收及環保工業，以及生物科技）進行大規模生產，便需要港府的政策配合，當中包括土地配套及體制改革。

「本港要『再工業化』，第一是缺乏土地配套，目前我們將經濟活動集中在港島及九龍是有問題的，我覺得要重新規劃其他地區、尤其是新界的土地；第二，我們的人才培訓亦有所不足，需要改革，以前我們認為職業培訓局不及文法學校，未來這是需要改變，不要以為這樣做是倒退，英國今日亦要求教育制度走回頭路，因為在今時今日知識及科研成果屬公共財富很容易便與其他人分享，但次一級的技術便需要很多人去做，所以教育制度應該加強培訓技術人員，日後技術人員亦應該是大學生」王于漸說。

 王于漸總結，處於新的複雜國際環境下，本港重新定位「再工業化」，既需要本身體制及政策的配合，亦需要與內地及其他地區創造利好發展的新環境，而相信本港在各方面仍然具備眾多優勢，問題只是如何去突破，對此他樂觀其成。

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相關字詞﹕加快發展新界 再工業化 香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸

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