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瑞銀陳志立：流動性轉弱不利港股看好收息股濠賭股

【明報專訊】雖然美股三大指數上周均報升，惟受到中央加強監管互聯網及教育等行業帶來不明朗因素影響，恒指下跌682點或2.44%，今期封面故事由瑞銀投資銀行香港策略師陳志立對後巿進行分析。陳志立預測，全球主要央行宣布減少買債，以及內地流動性相對收緊，將是下半年影響港股主要因素，建議現階段選股重視防守，可以考慮穩定派息的收息股，以及可望受惠下季恢復通關的濠賭股。另外，有分析認為，內地基本國策已經發生變化，未來將會通過加快發展製造業帶動經濟進一步增長，香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸亦建議本港在新的複雜國際環境下要「再工業化」，而港府在體制及政策等方面應予以支持。

明報記者 葉創成

近年恒指加入了不少中資股、特別是中資科網股，不少投資者認為MSCI香港指數更能反映本港經濟及企業的表現，事實上，雖然友邦（1299）及港交所（0388）兩大非銀行金融股已佔比逾四成，惟該指數的十大成分股包括了長和（0001）、新地（0016）、煤氣（0003）、中電（0002）及恒生（0011）等老牌藍籌外，亦有過去10多年來股價勁升多倍的創科（0669）、領展（0823）及銀娛（0027）（見表），它們亦同樣是恒指成分股，《Money Monday》認為，在近日內地政策風險增加令中資股轉趨波動的情况下，上述港股或更有投資價值，瑞銀陳志立上周接受記者訪問分享對MSCI香港指數及當中不同板塊的看法，值得參考。

內地流動性趨緊 北水上周淨流出港股

  陳志立表示，瑞銀預測MSCI香港指數至今年底將錄得中至低單位數跌幅，原因是該行預期全球主要央行在今年下半年宣布退市、縮減每月買債規模，過去5年MSCI香港指數預測市盈率與全球四大央行（美國聯儲局、歐洲央行、日本央行及英倫銀行）資產負債表增長規模關連性強，考慮到該四大央行資產負債表按年增長率已由去年12月的56%下降至今年6月的20%後，增長率在下半年將進一步放緩（見圖1），MSCI香港指數預測市盈率現時達17.2倍，較2004年以來的平均值高1.1個標準差，有關估值將出現下調壓力，引領指數出現調整。

有分析認為，隨着內地資金近年持有港股比例與日俱增，北水持續流入將為港股帶來支持，陳志立卻不認同，指反映內地流動性變化的「信貸脈衝」（Credit Implus）於去年第四季見頂，今年以來已轉跌，預料於10月跌至-7.7始見底，未來幾個月仍會處於負值（見圖2），預料會為內地資金南下購買港股帶來阻力（編按：南下港股通淨流入在上周二至周五均錄得負值，上周五便淨流出25.17億元）。

選股傾向保守 留意穩定派息股

陳志立表示：「今年初港股通南向資金顯著增加，主要受惠當時內地有大量可投資港股的基金成功集資，此亦反映當時內地流動性很強，我們預期內地未來流動性將會邊際收緊，即使人民銀行早前降準，不代表（收水）大方向有變；而內地流動性與南向資金關連性強，當內地流動性減慢的時候，我們預期南向資金對港股的支持將不如上半年般強，下半年可能支撐不了現時的高估值，畢竟MSCI香港指數未來12個月預測市盈率現達17.2倍，高歷史平均1.1個標準差。」

既然陳志立預測MSCI香港指數至今年底將錄得中至低單位數跌幅，在該指數中選股亦傾向保守，「我們認為可留意受惠本港及澳門關口重啟的股票，當中包括澳門博彩股（見配稿）；另外，我們取向比較保守，相對看好一些可穩定派發較高股息的股票」。

在MSCI香港指數眾多成分股中，《Money Monday》認為可以留意中電（0002），該股目前息率近4厘。中電在去年年報中提到，「中電的股東，不論是機構投資者或散戶，均一直強調他們投資中電股份，是建基於穩定和穩步增長的股息收入。事實上，自1960年起中電派發的全年總股息從未減少，這是一項保持了60年的驕人紀錄」；中電更圖列顯示，即使集團在過去10年某些年份盈利曾出現下滑，但期內每年股息仍穩中有升，年均增長率約為2%。

憧憬下季港澳通關 低吸濠賭股

另外，陳志立亦相對看好澳門博彩股，指隨着近月愈來愈多港人接種疫苗，預料本港疫苗接種率由目前近四成於第四季提升至七成，符合政府的目標，屆時本港與澳門將會恢復有限度的通關，令本港訪澳旅客大幅增長，對澳門博彩股有利。

藍籌澳門博彩股銀娛（0027）及金沙中國（1928）股價先後於2月及3月見頂，至今已回落兩成至三成，表現跑輸大市，其他非藍籌同業的股價跌幅更大，陳志立認為，當中主要反映兩大不利的因素：「首先，港股在2月中已見頂，股份若在高位沒有基本因素支持便會跟隨大市回落，第二，過去幾個月通關不斷延期，市場現已下調對通關的預期，令澳門博彩股估值亦下調」。

今明年澳門新酒店落成 可望吸引旅客重臨

不過，買股最重要向前看，陳志立強調，澳門博彩股目前已跌至估值吸引水平，隨着第四季港澳料可恢復通關，加上當地將有不少新酒店落成可望吸引旅客到訪，該板塊現已值得留意，「第一，雖然澳門與本港尚未通關，內地亦未重批訪澳旅行團護照，但其實今年五一黃金周澳門博彩收入表現不錯，按年增長顯著，可見我們不用太擔心需求問題，只要關口重開，需求料會迅速恢復；第二，隨着今明兩年有不少新項目落成，澳門酒店房間的數目將較2019年增長兩成，新的酒店有新的主題，可以帶來新體驗，隨着第四季恢復通關，可望吸引更多旅客到來，尤其是目前澳門旅遊業既要與本港競爭、也要與海南島競爭內地旅客，因此新供應是重要的；對於澳門博彩股來說，由於它們九成盈利均來自博彩業務，故最差的情况便是酒店房無人住，新酒店落成便可吸引遊客來入住及博彩」。

另陳志立表示，從過去10年的「十二五規劃」及「十三五規劃」以至由今年開始的「十四五規劃」，澳門一直被定位為世界旅遊休閒中心，澳門博彩業因此十分重要，將來亦會受惠於內地及大灣區的經濟發展，中長線仍然值得看好。

澳門賭牌明年6月到期 料先續期兩年

投資澳門博彩股，其中一個風險是六大經營商持有的賭牌將於明年6月26日到期，若個別不獲續牌便難以繼續經營，而陳志立認為，澳門政府將會採取「不變勝於萬變」的原則來處理此問題，有關風險屬可控，「首先，我們的基準預測是會延續舊有牌照兩年，因為在現有牌照條款中，澳門政府可以延長5年，不需要即時續牌，為何需要這樣做呢？因為去年首季以來，新冠病毒疫情的確對澳門有影響，當地政府目前的焦點是控制疫情，然後便是恢復通關，聚精會神支持經濟復蘇，而非重整牌照經營商；第二，澳門9月便有立法會選舉，跟着便會由新的立法會制定及更新博彩法，這些都是今年要做的工作，若要明年中便續牌的話，時間便會比較緊張」。

退一步來說，陳志立預測，即使澳門政府決定明年6月中博彩牌照到期時不再延期，需要重新續牌，原則會是「小變勝於大變」，「既然澳門的定位是世界旅遊休閒中心，澳門便需要更多的發展及投資，過去10年在路氹已擴張了好多項目，估計未來幾年仍會如此；最可能的結果便是現有六大經營商均獲續牌，而賭牌條件要考慮博彩稅率、未來投資多少於澳門，以及如何加強員工保障，當中最主要的焦點是投資，尤其是非博彩項目的投資，以幫助澳門實現世界旅遊休閒中心的目標」。

[封面故事]

相關字詞﹕中電（0002） 濠賭股 瑞銀投資銀行香港策略師陳志立

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