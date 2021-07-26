金山音響業務崛起 劍指新能源車市場

長遠冀盡快恢復派息

林顯立指出，受惠於疫情期間居家消費帶動，旗下高端揚聲器業務過去一年有逾20%增長。為配合線上線下（O2O）銷售，集團擬於本月底在海港城開設KEF music studio零售店，佔地約800方呎，料投資以百萬元計，長遠會在內地及歐洲重點城市擴展零售店。KEF更將產品配置到Lotus跑車，將來冀打開新能源車市場。旗下Celestion音響過往主要供應演唱會，因應居家娛樂需求增加，下月會推出可供家用、卡拉OK等的多功能音箱應市。

電池業務方面，林顯立說，受惠於5G、物聯網、居家及防疫需求增加，令充電池需求保持雙位數增長。金山計劃在今年底重新包裝旗下ReCyko環保充電池在大中華市場推出，同時亦開發鎳氫充電池及儲電技術，甚至供應可供極端氣溫運作的電動車黑盒電池。目前電池及音響業務各佔金山60%及約30%比重，由於音響業務增長較快，他預期兩項業務佔比長遠「叮噹馬頭」。

在未來12個月，他認為最大挑戰乃面對船運、晶片供應短缺及原料漲價等供應鏈問題，集團已將電池及音響業務的35%及30%產能分散至東南亞，降低關稅成本及貿易戰的影響，亦會每半年檢視成本，將部分成本轉移客戶。